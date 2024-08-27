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Российские войска освободили Орловку в Донбассе
Российские войска освободили Орловку в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Российские войска освободили Орловку в Донбассе
Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T12:18
2024-08-27T12:18
2024-08-27T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и территориальной обороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка ДНР. Также российские военные отразили семь контратак противника на данном направлении.Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.На минувшей неделе российские войска взяли под контроль населенные пункты Межевое, Желанное, Новгородское (Нью-Йорк), а также Артемово.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на Украине ВСУ потеряли сотню боевиков и технику при попытках занять Малую ЛокнюВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе
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новости сво, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили Орловку в Донбассе
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Орловка в ДНР
12:18 27.08.2024 (обновлено: 12:27 27.08.2024)