https://crimea.ria.ru/20240827/rossiyskie-voyska-osvobodili-orlovku-v-donbasse-1139904229.html

Российские войска освободили Орловку в Донбассе

Российские войска освободили Орловку в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Российские войска освободили Орловку в Донбассе

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T12:18

2024-08-27T12:18

2024-08-27T12:27

новости сво

вооруженные силы россии

новости

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139904962_0:47:3073:1776_1920x0_80_0_0_f33a08705ff2894ee05dc9f881247bdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и территориальной обороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка ДНР. Также российские военные отразили семь контратак противника на данном направлении.Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.На минувшей неделе российские войска взяли под контроль населенные пункты Межевое, Желанное, Новгородское (Нью-Йорк), а также Артемово.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на Украине ВСУ потеряли сотню боевиков и технику при попытках занять Малую ЛокнюВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу