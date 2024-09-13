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Зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ химоружия в ДНР - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ химоружия в ДНР
Зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ химоружия в ДНР - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ химоружия в ДНР
ВСУ применяют химическое оружие, в Донецкой Народной Республике зафиксировано более 400 случаев использования токсичных химикатов. Об этом сообщил постпред РФ... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T18:34
2024-09-13T18:34
василий небензя
украина
химическое оружие
новости
оон
совет безопасности оон
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. ВСУ применяют химическое оружие, в Донецкой Народной Республике зафиксировано более 400 случаев использования токсичных химикатов. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на Экстренном заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия киевскому режиму.Кроме того, выявлено 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которые явились причиной гибели 15 человек. По свидетельству мирных жителей, ВСУ при атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот, добавил постпред."Российской стороной также зафиксированы случаи использования ВСУ списочных химикатов, таких как бизет, синильная кислота, хлорциан, газовых гранат американского производства с веществом CS, ручных гранат Tiren-6, снаряженных химическими средствами раздражающего действия. Такими гранатами снабжаются штурмовые группы ВСУ," – перечислил Небензя.Обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфоро-органических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун", добавил постпред.По его словам, российская сторона тщательно фиксирует химические инциденты, свидетельствующие о нарушении Украиной своих обязательств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасностьВСУ могут использовать химическое оружие против новых регионов – МОЗапад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО
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василий небензя, украина, химическое оружие, новости, оон, совет безопасности оон, всу (вооруженные силы украины)
Зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ химоружия в ДНР

Более 400 раз ВСУ применяли химоружие на территории ДНР – Небензя

18:34 13.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Александр Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. ВСУ применяют химическое оружие, в Донецкой Народной Республике зафиксировано более 400 случаев использования токсичных химикатов. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на Экстренном заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия киевскому режиму.

"Зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов не летального действия, в частности хлорпикрина, часто смеси с хлороцитофеном. Подобные инциденты имели место в районах Донецка, населенных пунктах Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск. Большинство из них подтверждены и аккредитованы в лаборатории Минобороны России", – сообщил Небензя.

Кроме того, выявлено 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которые явились причиной гибели 15 человек. По свидетельству мирных жителей, ВСУ при атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот, добавил постпред.
"Российской стороной также зафиксированы случаи использования ВСУ списочных химикатов, таких как бизет, синильная кислота, хлорциан, газовых гранат американского производства с веществом CS, ручных гранат Tiren-6, снаряженных химическими средствами раздражающего действия. Такими гранатами снабжаются штурмовые группы ВСУ," – перечислил Небензя.
Обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфоро-органических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун", добавил постпред.

"Мы все еще ждем от США, страны, на территории которой расположены единственные на планете опытные производства бизет, разъяснений на предмет того, как вещество оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области РФ", подытожил Небензя.

По его словам, российская сторона тщательно фиксирует химические инциденты, свидетельствующие о нарушении Украиной своих обязательств.
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