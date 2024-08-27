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ВСУ могут использовать химическое оружие против новых регионов – МО - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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ВСУ могут использовать химическое оружие против новых регионов – МО
ВСУ могут использовать химическое оружие против новых регионов – МО - РИА Новости Крым, 27.08.2024
ВСУ могут использовать химическое оружие против новых регионов – МО
Вооруженные силы Украины готовятся к применению химических боеприпасов на основе сильных токсикантов, не исключены покушения на должностных лиц новых регионов с РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T09:49
2024-08-27T09:49
химическое оружие
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
министерство обороны республики беларусь
игорь кириллов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины готовятся к применению химических боеприпасов на основе сильных токсикантов, не исключены покушения на должностных лиц новых регионов с использованием данного оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов."Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции. По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства", - цитирует Кириллова пресс-служба Минобороны.Он отметил, что в июле российская сторона получила информацию о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения 3-го аэромобильного батальона ВСУ.Уже в августе 2024 года в ходе оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ обнаружены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия. Начальник войск РХБЗ уточнил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях.В Минобороны призвали международное сообщество обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации – Организации по запрещению химического оружия – принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений Конвенции Украиной и недопущения разработки, производства, накопления и применения химоружия.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее сообщал об обстрелах некоторых районов региона снарядами с химическими веществами.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Украина регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. При этом в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет обвинить Россию в применении химоружияУкраина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит ЗападКто причастен к разработке оружия массового поражения на Украине
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РИА Новости Крым
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химическое оружие, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны республики беларусь, игорь кириллов, новости
ВСУ могут использовать химическое оружие против новых регионов – МО

ВСУ готовятся к применению химических боеприпасов на основе нитрата таллия - Минобороны

09:49 27.08.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛюди в камуфляже
Люди в камуфляже - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины готовятся к применению химических боеприпасов на основе сильных токсикантов, не исключены покушения на должностных лиц новых регионов с использованием данного оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
"Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции. По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства", - цитирует Кириллова пресс-служба Минобороны.
Он отметил, что в июле российская сторона получила информацию о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения 3-го аэромобильного батальона ВСУ.
Уже в августе 2024 года в ходе оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ обнаружены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия. Начальник войск РХБЗ уточнил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях.
"С учетом многочисленных провокаций с токсичными химикатами и попыток покушений на должностных лиц новых российских регионов не исключаем подобных инцидентов с использованием данных образцов", - добавил Кириллов.
В Минобороны призвали международное сообщество обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации – Организации по запрещению химического оружия – принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений Конвенции Украиной и недопущения разработки, производства, накопления и применения химоружия.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее сообщал об обстрелах некоторых районов региона снарядами с химическими веществами.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Украина регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. При этом в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны.
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Химическое оружиеВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОМинистерство обороны Республики БеларусьИгорь КирилловНовости
 
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