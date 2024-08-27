https://crimea.ria.ru/20240827/vsu-mogut-ispolzovat-khimicheskoe-oruzhie-protiv-novykh-regionov--mo-1139900747.html

ВСУ могут использовать химическое оружие против новых регионов – МО

ВСУ могут использовать химическое оружие против новых регионов – МО - РИА Новости Крым, 27.08.2024

ВСУ могут использовать химическое оружие против новых регионов – МО

Вооруженные силы Украины готовятся к применению химических боеприпасов на основе сильных токсикантов, не исключены покушения на должностных лиц новых регионов с РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T09:49

2024-08-27T09:49

2024-08-27T09:49

химическое оружие

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

министерство обороны республики беларусь

игорь кириллов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины готовятся к применению химических боеприпасов на основе сильных токсикантов, не исключены покушения на должностных лиц новых регионов с использованием данного оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов."Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции. По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства", - цитирует Кириллова пресс-служба Минобороны.Он отметил, что в июле российская сторона получила информацию о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения 3-го аэромобильного батальона ВСУ.Уже в августе 2024 года в ходе оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ обнаружены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия. Начальник войск РХБЗ уточнил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях.В Минобороны призвали международное сообщество обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации – Организации по запрещению химического оружия – принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений Конвенции Украиной и недопущения разработки, производства, накопления и применения химоружия.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее сообщал об обстрелах некоторых районов региона снарядами с химическими веществами.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Украина регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. При этом в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят расследование против российской стороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет обвинить Россию в применении химоружияУкраина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит ЗападКто причастен к разработке оружия массового поражения на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химическое оружие, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны республики беларусь, игорь кириллов, новости