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Киев регулярно нарушает Конвенцию о химоружии – Минобороны

Киев регулярно нарушает Конвенцию о химоружии – Минобороны - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Киев регулярно нарушает Конвенцию о химоружии – Минобороны

Киевский режим регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T16:30

2024-07-08T16:30

2024-07-08T16:31

игорь кириллов

войска рхбз

дмитрий кириллов

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россия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.Ранее Кириллов заявлял, что Украина может создать "грязную бомбу" из радиохимических веществ, которые ввозят в страну с Запада. В конце мая он сообщал, что Киев планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ. По его словам, о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны. Также Кириллов назвал имена причастных к разработке оружия массового поражения на Украине. В их число вошли главный санитарный врач и главный инфекционист страны, представители минздрава, чиновники и представители США.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в ДонбассеЭксперт оценил вероятность подрыва ВСУ химзаводов в ДонбассеТеракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области

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2024

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игорь кириллов, войска рхбз, дмитрий кириллов, новости, россия, министерство обороны рф, украина