https://crimea.ria.ru/20240227/terakt-s-otravlyayuschimi-veschestvami-predotvratili-v-zaporozhskoy-oblasti-1135236362.html

Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области

Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области

Сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали троих граждан Украины, планировавших совершить террористический акт с использованием аналога боевого отравляющего РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T09:49

2024-02-27T09:49

2024-02-27T10:18

запорожская область

отравляющие вещества

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

новые регионы россии

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали троих граждан Украины, планировавших совершить террористический акт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.Возбуждено дело по статьям "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и "Террористический акт".Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее сообщил, что киевский режим разрабатывает новую тактику боевых действий, предусматривающую подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком на пути продвижения российских войск. ВСУ рассчитывают затруднить наступление российской армии и дать Киеву время на подготовку укрепрайонов в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Читайте также на РИА Новости Крым:Как ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробностиСША создают искусственно управляемые эпидемии - МинобороныКиев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова

запорожская область

новые регионы россии

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, отравляющие вещества, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новые регионы россии, новости, украина