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Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области
Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области
Сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали троих граждан Украины, планировавших совершить террористический акт с использованием аналога боевого отравляющего РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T09:49
2024-02-27T10:18
запорожская область
отравляющие вещества
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
новые регионы россии
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали троих граждан Украины, планировавших совершить террористический акт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.Возбуждено дело по статьям "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и "Террористический акт".Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее сообщил, что киевский режим разрабатывает новую тактику боевых действий, предусматривающую подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком на пути продвижения российских войск. ВСУ рассчитывают затруднить наступление российской армии и дать Киеву время на подготовку укрепрайонов в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Читайте также на РИА Новости Крым:Как ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробностиСША создают искусственно управляемые эпидемии - МинобороныКиев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова
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запорожская область, отравляющие вещества, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новые регионы россии, новости, украина
Теракт с отравляющими веществами предотвратили в Запорожской области

В Запорожской области предотвратили теракт с использованием отравляющих веществ из США

09:49 27.02.2024 (обновлено: 10:18 27.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали троих граждан Украины, планировавших совершить террористический акт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности РФ пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ по классификации НАТО. Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Задержаны трое граждан Украины", - говорится в сообщении.
Возбуждено дело по статьям "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и "Террористический акт".
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее сообщил, что киевский режим разрабатывает новую тактику боевых действий, предусматривающую подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком на пути продвижения российских войск. ВСУ рассчитывают затруднить наступление российской армии и дать Киеву время на подготовку укрепрайонов в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.
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Запорожская областьОтравляющие веществаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактНовые регионы РоссииНовостиУкраина
 
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