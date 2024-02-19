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Киев готовится применять синильную кислоту и аммиак против ВС РФ

Киев готовится применять синильную кислоту и аммиак против ВС РФ - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Киев готовится применять синильную кислоту и аммиак против ВС РФ

Киев разрабатывает новую тактику боевых действий, предусматривающую подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком на пути продвижения российских войск. Об... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T17:11

2024-02-19T17:11

2024-02-19T17:12

химическое оружие

войска рхбз

игорь кириллов

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Киев разрабатывает новую тактику боевых действий, предусматривающую подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком на пути продвижения российских войск. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По данным Минобороны, с сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорска и Купянска. ВСУ рассчитывают затруднить наступление российской армии и дать Киеву время на подготовку укрепрайонов в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ сговорят запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты, в объемах чрезмерных для страны, в которой якобы нет химического оружия.Спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ, сообщал ранее Кириллов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробностиСША создают искусственно управляемые эпидемии - Минобороны Снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химическое оружие, войска рхбз, игорь кириллов, украина, россия