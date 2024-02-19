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Киев готовится применять синильную кислоту и аммиак против ВС РФ - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Киев готовится применять синильную кислоту и аммиак против ВС РФ
Киев готовится применять синильную кислоту и аммиак против ВС РФ - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Киев готовится применять синильную кислоту и аммиак против ВС РФ
Киев разрабатывает новую тактику боевых действий, предусматривающую подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком на пути продвижения российских войск. Об... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T17:11
2024-02-19T17:12
химическое оружие
войска рхбз
игорь кириллов
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Киев разрабатывает новую тактику боевых действий, предусматривающую подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком на пути продвижения российских войск. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По данным Минобороны, с сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорска и Купянска. ВСУ рассчитывают затруднить наступление российской армии и дать Киеву время на подготовку укрепрайонов в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ сговорят запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты, в объемах чрезмерных для страны, в которой якобы нет химического оружия.Спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ, сообщал ранее Кириллов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробностиСША создают искусственно управляемые эпидемии - Минобороны Снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине
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химическое оружие, войска рхбз, игорь кириллов, украина, россия
Киев готовится применять синильную кислоту и аммиак против ВС РФ

Минобороны: ВСУ планируют размещать химикаты на пути продвижения российских войск

17:11 19.02.2024 (обновлено: 17:12 19.02.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкХимическое оружие
Химическое оружие - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Киев разрабатывает новую тактику боевых действий, предусматривающую подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком на пути продвижения российских войск. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По имеющейся информации киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием "особого химического пояса". Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск", – заявил Кириллов.

По данным Минобороны, с сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорска и Купянска. ВСУ рассчитывают затруднить наступление российской армии и дать Киеву время на подготовку укрепрайонов в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ сговорят запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты, в объемах чрезмерных для страны, в которой якобы нет химического оружия.
Спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ, сообщал ранее Кириллов.
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Химическое оружиеВойска РХБЗИгорь КирилловУкраинаРоссия
 
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