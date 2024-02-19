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Как ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробности - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Как ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробности
Как ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробности - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Как ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробности
Украина при пособничестве Запада использует токсичные соединения для проведения терактов. Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T13:30
2024-02-19T13:30
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
отравление
владимир сальдо
леонид пасечник
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
новости
отравляющие вещества
игорь кириллов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Украина при пособничестве Запада использует токсичные соединения для проведения терактов. Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году отравили рицином, а глава ЛНР Леонид Пасечник в 2023 году получил тяжелое отравление фенольными соединениями.По данным Минобороны, известны и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, расследования по которым продолжаются, а также случаи применения ВСУ отравляющих веществ в отношении российских военнослужащих."19 августа 2022 года был применен токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества "Би-Зет", включенного в Список 2 Конвенции. Аналогичное вещество было обнаружено 28 января 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в схроне на территории города Мелитополь. Отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке. 8 и 16 февраля 2023 года зафиксированы случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников", - привел примеры Кириллов.В начале августа 2022 года стало известно об ухудшении состояния здоровья Владимира Сальдо. Глава администрации тогда заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Позже Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского.20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:США планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – МинобороныКиев запросил "Байрактары" с устройством распыления химикатов Киев способен применить биологическое оружие на фоне провалов ВСУ
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), отравление, владимир сальдо, леонид пасечник, херсонская область, луганская народная республика (лнр), новости, отравляющие вещества, игорь кириллов
Как ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробности

В Минобороны раскрыли подробности отравления ВСУ глав новых регионов Сальдо и Пасечника

13:30 19.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Украина при пособничестве Запада использует токсичные соединения для проведения терактов. Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году отравили рицином, а глава ЛНР Леонид Пасечник в 2023 году получил тяжелое отравление фенольными соединениями.
"9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в Список 1 КЗХО. Кроме того, 5 декабря 2023 года глава администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями", - заявил Кириллов.
По данным Минобороны, известны и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, расследования по которым продолжаются, а также случаи применения ВСУ отравляющих веществ в отношении российских военнослужащих.
"19 августа 2022 года был применен токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества "Би-Зет", включенного в Список 2 Конвенции. Аналогичное вещество было обнаружено 28 января 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в схроне на территории города Мелитополь. Отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке. 8 и 16 февраля 2023 года зафиксированы случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников", - привел примеры Кириллов.
В начале августа 2022 года стало известно об ухудшении состояния здоровья Владимира Сальдо. Глава администрации тогда заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Позже Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского.
20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)ОтравлениеВладимир СальдоЛеонид ПасечникХерсонская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)НовостиОтравляющие веществаИгорь Кириллов
 
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