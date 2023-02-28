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США планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – Минобороны

США планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 28.02.2023

США планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – Минобороны

США планируют устроить провокацию на Украине с использованием токсичных химикатов. Об этом во вторник предупредили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T08:52

2023-02-28T08:52

2023-02-28T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. США планируют устроить провокацию на Украине с использованием токсичных химикатов. Об этом во вторник предупредили в Минобороны России.По данным ведомства, 22 февраля посол США в России Джон Салливан на конференции, посвященной событиям на Украине, заявил, что "…российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции…".В Минобороны указали на признаки полноценной подготовки к данной провокации. Отмечается, что в начале года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты под предлогом того, что российские войска якобы "уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки".При этом 10 февраля в Краматорск прибыл состав, в одном из вагонов которого был груз химических веществ. По данным Минобороны, вагон отбуксировали на территорию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева, где под контролем сотрудников службы безопасности Украины и представителей командования ВСУ состоялась разгрузка химикатов."Груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надписью Би-Зет и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись "Си-Эс – РАЙОТ", три – "Си-Ар – РАЙОТ" с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия", - сказано в сообщении.Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения, уточнили в ведомстве.А уже 19 февраля в Краматорск прибыли 11 вагонов с надписями "Стройматериалы", "Цемент", в которых находились шрапнельные боеприпасы со специальной маркировкой, отметили в ведомстве. Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России предостерег США и Киев от авантюрных шагов в ПриднестровьеМинск заявил о высоком риске военных провокаций на границе БелоруссииНа Украине готовят провокацию с радиоактивными веществами – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230223/kiev-gotovit-provokatsiyu-protiv-pridnestrovya---minoborony-rf-1127157556.html

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украина, сша, министерство обороны рф, сво, в мире, происшествия, новости, россия