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На Украине готовят провокацию с радиоактивными веществами – Минобороны - РИА Новости Крым, 19.02.2023
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На Украине готовят провокацию с радиоактивными веществами – Минобороны
На Украине готовят провокацию с радиоактивными веществами – Минобороны - РИА Новости Крым, 19.02.2023
На Украине готовят провокацию с радиоактивными веществами – Минобороны
На Украину из Европы доставили контейнеры с радиоактивными веществами для осуществления провокации с целью обвинить Россию. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На Украину из Европы доставили контейнеры с радиоактивными веществами для осуществления провокации с целью обвинить Россию. Об этом сообщили в Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения Российской Федерации в якобы "грубом нарушении" в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности.Целью провокации, по данным Минобороны, является обвинение Вооруженных сил РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.Ранее в МО России заявили, что власти Украины готовят информационную провокацию с обвинением России в "расхищении военными РФ радиоактивных материалов с Чернобыльской атомной электростанции". В частности, представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие "весомые доказательства", якобы подтверждающие, что в "результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале – апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасностиКиев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны
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РИА Новости Крым
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украина, россия, сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
На Украине готовят провокацию с радиоактивными веществами – Минобороны

Минобороны РФ: на Украину доставлены контейнеры с радиоактивными веществами для провокации

18:31 19.02.2023 (обновлено: 18:35 19.02.2023)
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗона отчуждения вокруг ЧАЭС
Зона отчуждения вокруг ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На Украину из Европы доставили контейнеры с радиоактивными веществами для осуществления провокации с целью обвинить Россию. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения Российской Федерации в якобы "грубом нарушении" в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности.
"Для реализации данной провокации с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов", - говорится в заявлении министерства.
Целью провокации, по данным Минобороны, является обвинение Вооруженных сил РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.
Ранее в МО России заявили, что власти Украины готовят информационную провокацию с обвинением России в "расхищении военными РФ радиоактивных материалов с Чернобыльской атомной электростанции". В частности, представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие "весомые доказательства", якобы подтверждающие, что в "результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале – апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины.
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