https://crimea.ria.ru/20230219/na-ukraine-gotovyat-provokatsiyu-s-radioaktivnymi-veschestvami--minoborony---1127080792.html

На Украине готовят провокацию с радиоактивными веществами – Минобороны

На Украине готовят провокацию с радиоактивными веществами – Минобороны - РИА Новости Крым, 19.02.2023

На Украине готовят провокацию с радиоактивными веществами – Минобороны

На Украину из Европы доставили контейнеры с радиоактивными веществами для осуществления провокации с целью обвинить Россию. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T18:31

2023-02-19T18:31

2023-02-19T18:35

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министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На Украину из Европы доставили контейнеры с радиоактивными веществами для осуществления провокации с целью обвинить Россию. Об этом сообщили в Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения Российской Федерации в якобы "грубом нарушении" в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности.Целью провокации, по данным Минобороны, является обвинение Вооруженных сил РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.Ранее в МО России заявили, что власти Украины готовят информационную провокацию с обвинением России в "расхищении военными РФ радиоактивных материалов с Чернобыльской атомной электростанции". В частности, представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие "весомые доказательства", якобы подтверждающие, что в "результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале – апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасностиКиев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии