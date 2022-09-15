https://crimea.ria.ru/20220915/mid-rossii-ne-isklyuchaet-povtoreniya-stsenariya-buchi-pod-kharkovom-1124514068.html
МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом
МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом - РИА Новости Крым, 15.09.2022
МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом
МИД РФ не исключает провокацию со стороны ВСУ по сценарию Бучи в Харьковской области и призывает профильные международные организации использовать свое влияние... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T15:01
2022-09-15T15:01
2022-09-15T14:57
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. МИД РФ не исключает провокацию со стороны ВСУ по сценарию Бучи в Харьковской области и призывает профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы предотвратить"По свидетельствам очевидцев боевики ВСУ действительно занимаются мародерством, пытками, избиением и расстрелом мирных граждан. Последствия своих деяний они снимают на камеру, чтобы потом переложить ответственность за свои преступления на Россию. А возможно и с целью отчитаться перед теми, кто поставил им задачу убивать как можно больше русских. Зная, на что способен режим Зеленского, после устроенной им кровавой провокации в Буче, призываем профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы удержать его от расправы над мирными гражданами", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее данным, на территориях, из которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил, проводятся жесткие фильтрационные мероприятия и убийства мирных граждан, не способных принимать националистическою логику:Ранее о развертывании украинскими националистами карательной кампании в отношении жителей Харьковской области заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Эти действия он назвал возмутительными, и подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться.10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска РФ перегруппированы из Харьковской области на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и выезжать в направлении российской границы.
https://crimea.ria.ru/20220915/v-mid-rf-nazvali-edinstvennyy-sposob-garantirovat-bezopasnost-ukrainy-1124513907.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом
МИД РФ не исключает провокации со стороны ВСУ по сценарию Бучи в Харьковской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. МИД РФ не исключает провокацию со стороны ВСУ по сценарию Бучи в Харьковской области и призывает профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы предотвратить
"По свидетельствам очевидцев боевики ВСУ действительно занимаются мародерством, пытками, избиением и расстрелом мирных граждан. Последствия своих деяний они снимают на камеру, чтобы потом переложить ответственность за свои преступления на Россию. А возможно и с целью отчитаться перед теми, кто поставил им задачу убивать как можно больше русских. Зная, на что способен режим Зеленского, после устроенной им кровавой провокации в Буче, призываем профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы удержать его от расправы над мирными гражданами", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее данным, на территориях, из которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил, проводятся жесткие фильтрационные мероприятия и убийства мирных граждан, не способных принимать националистическою логику:
"Страшно представить что сейчас с ними творит киевский режим. Они творят все. И в первую очередь - это убийство этих людей. Это же вопрос не свершения правосудия. Вы же видели, что они делали с пленными? То же самое сейчас они делают с тысячами мирных гражданских людей, которые проходят фильтрацию. Это абсолютное беззаконие, которое не вписывается ни в какие нормы, никакого права", - заявила официальный представитель МИД.
Ранее о развертывании украинскими националистами карательной кампании в отношении жителей Харьковской области заявил
официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Эти действия он назвал возмутительными, и подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться.
10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска РФ перегруппированы из Харьковской области на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и выезжать в направлении российской границы.