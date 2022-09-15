https://crimea.ria.ru/20220915/mid-rossii-ne-isklyuchaet-povtoreniya-stsenariya-buchi-pod-kharkovom-1124514068.html

МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом

МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом - РИА Новости Крым, 15.09.2022

МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом

МИД РФ не исключает провокацию со стороны ВСУ по сценарию Бучи в Харьковской области и призывает профильные международные организации использовать свое влияние... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T15:01

2022-09-15T15:01

2022-09-15T14:57

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. МИД РФ не исключает провокацию со стороны ВСУ по сценарию Бучи в Харьковской области и призывает профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы предотвратить"По свидетельствам очевидцев боевики ВСУ действительно занимаются мародерством, пытками, избиением и расстрелом мирных граждан. Последствия своих деяний они снимают на камеру, чтобы потом переложить ответственность за свои преступления на Россию. А возможно и с целью отчитаться перед теми, кто поставил им задачу убивать как можно больше русских. Зная, на что способен режим Зеленского, после устроенной им кровавой провокации в Буче, призываем профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы удержать его от расправы над мирными гражданами", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее данным, на территориях, из которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил, проводятся жесткие фильтрационные мероприятия и убийства мирных граждан, не способных принимать националистическою логику:Ранее о развертывании украинскими националистами карательной кампании в отношении жителей Харьковской области заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Эти действия он назвал возмутительными, и подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться.10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска РФ перегруппированы из Харьковской области на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и выезжать в направлении российской границы.

https://crimea.ria.ru/20220915/v-mid-rf-nazvali-edinstvennyy-sposob-garantirovat-bezopasnost-ukrainy-1124513907.html

украина

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина