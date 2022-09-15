Рейтинг@Mail.ru
МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220915/mid-rossii-ne-isklyuchaet-povtoreniya-stsenariya-buchi-pod-kharkovom-1124514068.html
МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом
МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом - РИА Новости Крым, 15.09.2022
МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом
МИД РФ не исключает провокацию со стороны ВСУ по сценарию Бучи в Харьковской области и призывает профильные международные организации использовать свое влияние... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T15:01
2022-09-15T14:57
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/55/1106725589_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fd71e4aab53a13609cce08f8d7a0000e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. МИД РФ не исключает провокацию со стороны ВСУ по сценарию Бучи в Харьковской области и призывает профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы предотвратить"По свидетельствам очевидцев боевики ВСУ действительно занимаются мародерством, пытками, избиением и расстрелом мирных граждан. Последствия своих деяний они снимают на камеру, чтобы потом переложить ответственность за свои преступления на Россию. А возможно и с целью отчитаться перед теми, кто поставил им задачу убивать как можно больше русских. Зная, на что способен режим Зеленского, после устроенной им кровавой провокации в Буче, призываем профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы удержать его от расправы над мирными гражданами", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее данным, на территориях, из которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил, проводятся жесткие фильтрационные мероприятия и убийства мирных граждан, не способных принимать националистическою логику:Ранее о развертывании украинскими националистами карательной кампании в отношении жителей Харьковской области заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Эти действия он назвал возмутительными, и подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться.10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска РФ перегруппированы из Харьковской области на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и выезжать в направлении российской границы.
https://crimea.ria.ru/20220915/v-mid-rf-nazvali-edinstvennyy-sposob-garantirovat-bezopasnost-ukrainy-1124513907.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/55/1106725589_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_18f5e3366007efcd2f55fb5bf9b91f39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом

МИД РФ не исключает провокации со стороны ВСУ по сценарию Бучи в Харьковской области

15:01 15.09.2022
 
© © AFP 2016/ Saget JoëlЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ
© © AFP 2016/ Saget Joël
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. МИД РФ не исключает провокацию со стороны ВСУ по сценарию Бучи в Харьковской области и призывает профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы предотвратить
"По свидетельствам очевидцев боевики ВСУ действительно занимаются мародерством, пытками, избиением и расстрелом мирных граждан. Последствия своих деяний они снимают на камеру, чтобы потом переложить ответственность за свои преступления на Россию. А возможно и с целью отчитаться перед теми, кто поставил им задачу убивать как можно больше русских. Зная, на что способен режим Зеленского, после устроенной им кровавой провокации в Буче, призываем профильные международные организации использовать свое влияние на Киев, чтобы удержать его от расправы над мирными гражданами", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее данным, на территориях, из которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил, проводятся жесткие фильтрационные мероприятия и убийства мирных граждан, не способных принимать националистическою логику:
"Страшно представить что сейчас с ними творит киевский режим. Они творят все. И в первую очередь - это убийство этих людей. Это же вопрос не свершения правосудия. Вы же видели, что они делали с пленными? То же самое сейчас они делают с тысячами мирных гражданских людей, которые проходят фильтрацию. Это абсолютное беззаконие, которое не вписывается ни в какие нормы, никакого права", - заявила официальный представитель МИД.
Ранее о развертывании украинскими националистами карательной кампании в отношении жителей Харьковской области заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Эти действия он назвал возмутительными, и подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
14:50
В МИД РФ назвали единственный способ гарантировать безопасность Украины
10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска РФ перегруппированы из Харьковской области на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и выезжать в направлении российской границы.
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19В Донецке после обстрелов без света остались 47,5 тысяч человек
16:10Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали
16:05В МИД заявили о приближении к черте прямого столкновения РФ и НАТО
15:51В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных
15:16Приняли друг друга за русских и подрались: приключения украинцев в Ницце
15:01МИД России не исключает повторения сценария Бучи под Харьковом
14:50В МИД РФ назвали единственный способ гарантировать безопасность Украины
14:19В Севастополе завершился купальный сезон
14:07В Севастополе таксист присвоил себе золото пассажирки
13:56ВСУ потеряли до 500 солдат в Николаевской и Херсонской областях — МО
13:40ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области
13:39Кадыров призвал к самомобилизации в РФ: "по 1000 добровольцев от региона"
13:33В Крыму осудили организаторов азартных игр
13:25Когда в Севастополе откроют музей им. Крошицкого
13:15Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее
12:58В ЕС устали от конфликта на Украине – Боррель
12:24Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФ
12:18Осенним кешбэком в России воспользовалось рекордное число россиян
12:13Премьер Швеции подала в отставку
11:51Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса
Лента новостейМолния