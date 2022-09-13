https://crimea.ria.ru/20220913/v-kharkovskoy-oblasti-rabotayut-karatelnye-otryady--kreml-1124491287.html
В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль
В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль - РИА Новости Крым, 13.09.2022
В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль
Кремль получает информацию о развертывании украинскими националистами карательной кампании в отношении жителей Харьковской области, заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T14:05
2022-09-13T14:05
2022-09-13T14:05
специальная военная операция рф на украине
харьковская область
украина
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Кремль получает информацию о развертывании украинскими националистами карательной кампании в отношении жителей Харьковской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Эти действия представитель Кремля назвал возмутительными и подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться. Также он подтвердил заявление Минпросвещения РФ о том, что в Харьковской области нет учителей с территории России.10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска РФ перегруппированы из Харьковской области на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и выезжать в направлении российской границы.
https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html
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специальная военная операция рф на украине, харьковская область, украина, дмитрий песков
В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль
Песков: украинские каратели пытают жителей Харьковской области