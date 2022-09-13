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В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль
В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль - РИА Новости Крым, 13.09.2022
В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль
Кремль получает информацию о развертывании украинскими националистами карательной кампании в отношении жителей Харьковской области, заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T14:05
2022-09-13T14:05
специальная военная операция рф на украине
харьковская область
украина
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Кремль получает информацию о развертывании украинскими националистами карательной кампании в отношении жителей Харьковской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Эти действия представитель Кремля назвал возмутительными и подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться. Также он подтвердил заявление Минпросвещения РФ о том, что в Харьковской области нет учителей с территории России.10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска РФ перегруппированы из Харьковской области на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и выезжать в направлении российской границы.
https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html
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специальная военная операция рф на украине, харьковская область, украина, дмитрий песков
В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль

Песков: украинские каратели пытают жителей Харьковской области

14:05 13.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Кремль получает информацию о развертывании украинскими националистами карательной кампании в отношении жителей Харьковской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, по поступающей информации сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки, людей пытают, над людьми издеваются и так далее. Это, конечно, возмутительно", - цитирует Пескова РИА Новости.
Военная техника ВС РФ на Харьковском направлении.
Вчера, 10:58Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области
Эти действия представитель Кремля назвал возмутительными и подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться. Также он подтвердил заявление Минпросвещения РФ о том, что в Харьковской области нет учителей с территории России.
10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска РФ перегруппированы из Харьковской области на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и выезжать в направлении российской границы.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеХарьковская областьУкраинаДмитрий Песков
 
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