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Жителей Харьковской области призвали выехать из зоны боевых действий - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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Жителей Харьковской области призвали выехать из зоны боевых действий
Жителей Харьковской области призвали выехать из зоны боевых действий - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Жителей Харьковской области призвали выехать из зоны боевых действий
Жителям освобожденных территорий Харьковской области рекомендовано покинуть свои дома и выехать из зоны боев, на российской границе им будет оказана вся... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T09:49
2022-09-10T09:49
специальная военная операция рф на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Жителям освобожденных территорий Харьковской области рекомендовано покинуть свои дома и выехать из зоны боев, на российской границе им будет оказана вся необходимая помощь. Такое видео-заявление сделал глава областной ВГА Виталий Ганчев, пишет РИА Новости."Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий", — обратился Ганчев к жителям региона.Он подчеркнул, что населенные пункты, которые сейчас находятся под обстрелами ВСУ, будут освобождены в ближайшее время, но до этого момента гражданскому населению лучше направиться к российской границе:Ранее власти Харьковской области сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска и Купянского района. В тот же день российские военные отбросили ВСУ от Балаклеи, не дав взять город в кольцо. В Харьковскую область введены резервные соединения ВС РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220909/vs-rf-unichtozhili-bolee-100-voennykh-vsu-i-boevikov-pod-kharkovom-i-v-dnr-1124457149.html
https://crimea.ria.ru/20220908/v-kupyanske-obyavlena-evakuatsiya-naseleniya-iz-za-obstrelov-vsu--vlasti-1124437202.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, новости
Жителей Харьковской области призвали выехать из зоны боевых действий

Глава ВГА Херсонской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий

09:49 10.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВойска ЛНР вышли на границу Харьковской области
Войска ЛНР вышли на границу Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Жителям освобожденных территорий Харьковской области рекомендовано покинуть свои дома и выехать из зоны боев, на российской границе им будет оказана вся необходимая помощь. Такое видео-заявление сделал глава областной ВГА Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.
"Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий", — обратился Ганчев к жителям региона.
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ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и боевиков под Харьковом и в ДНР
Он подчеркнул, что населенные пункты, которые сейчас находятся под обстрелами ВСУ, будут освобождены в ближайшее время, но до этого момента гражданскому населению лучше направиться к российской границе:
"Вас ждет Российская Федерация, погранслужба оповещена о беженцах с территории Харьковской области, вам будет оказана необходимая помощь", —заверил глава ВГА.
Ранее власти Харьковской области сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска и Купянского района. В тот же день российские военные отбросили ВСУ от Балаклеи, не дав взять город в кольцо. В Харьковскую область введены резервные соединения ВС РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеНовости
 
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