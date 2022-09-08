https://crimea.ria.ru/20220908/vs-rossii-otbili-popytku-vsu-vzyat-balakleyu-v-koltso-1124439383.html

ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо

ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо - РИА Новости Крым, 08.09.2022

ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо

Российские войска отбили попытку ВСУ окружить Балаклею в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Виталий... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T12:43

2022-09-08T12:43

2022-09-08T12:43

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские войска отбили попытку ВСУ окружить Балаклею в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Виталий Ганчев.Он отметил, что город, как и близлежащие к нему населенные пункты, живет под непрекращающимися обстрелами ВСУ, но остается под контролем российских военных.В ходе спецоперации российские войска освободили порядка 20% Харьковской области. Под контролем ВГА находятся четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск) и Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220908/v-kupyanske-obyavlena-evakuatsiya-naseleniya-iz-za-obstrelov-vsu--vlasti-1124437202.html

https://crimea.ria.ru/20220906/dvoe-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-kharkovskom-izyume-pri-obstrele-vsu-1124423781.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), новости