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ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо
ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо - РИА Новости Крым, 08.09.2022
ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо
Российские войска отбили попытку ВСУ окружить Балаклею в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Виталий... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T12:43
2022-09-08T12:43
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские войска отбили попытку ВСУ окружить Балаклею в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Виталий Ганчев.Он отметил, что город, как и близлежащие к нему населенные пункты, живет под непрекращающимися обстрелами ВСУ, но остается под контролем российских военных.В ходе спецоперации российские войска освободили порядка 20% Харьковской области. Под контролем ВГА находятся четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск) и Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220908/v-kupyanske-obyavlena-evakuatsiya-naseleniya-iz-za-obstrelov-vsu--vlasti-1124437202.html
https://crimea.ria.ru/20220906/dvoe-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-kharkovskom-izyume-pri-obstrele-vsu-1124423781.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), новости
ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо

Харьковская ВГА: российские военные отбросили ВСУ от Балаклеи, не дав взять город в кольцо

12:43 08.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ во время спецоперации на Украине
Военнослужащий РФ во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские войска отбили попытку ВСУ окружить Балаклею в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Виталий Ганчев.
"В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены", – сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
Вокзал в подконтрольном российской армии городе Купянск Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти
Он отметил, что город, как и близлежащие к нему населенные пункты, живет под непрекращающимися обстрелами ВСУ, но остается под контролем российских военных.
В ходе спецоперации российские войска освободили порядка 20% Харьковской области. Под контролем ВГА находятся четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск) и Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).
Город Изюм после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 19:39
Двое мирных жителей погибли в харьковском Изюме при обстреле ВСУ
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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