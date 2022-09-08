https://crimea.ria.ru/20220908/v-kharkovskuyu-oblast-vvodyat-rezervnye-voyska-vs-rf-1124448581.html

В Харьковскую область вводят резервные войска ВС РФ

В Харьковскую область вводят резервные войска ВС РФ - РИА Новости Крым, 08.09.2022

В Харьковскую область вводят резервные войска ВС РФ

В Харьковскую область входят резервные соединения ВС РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. Об этом сообщает администрация региона в... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T21:12

2022-09-08T21:12

2022-09-08T21:13

специальная военная операция рф на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Харьковскую область входят резервные соединения ВС РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. Об этом сообщает администрация региона в Telegram-канале.Уточняется, что населенные пункты Балалея и Шевченко по-прежнему контролируются российскими войсками и властями военно-гражданских администраций.Мирным жителям продолжают оказывать гуманитарную помощь, уточнили в администрации. Семьям рекомендуют покинут опасные районы.Ранее в ВГА Харьковской области сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска и Купянского района. В тот же день российские военные отбросили ВСУ от Балаклеи, не дав взять город в кольцо.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220908/vs-rossii-otbili-popytku-vsu-vzyat-balakleyu-v-koltso-1124439383.html

https://crimea.ria.ru/20220908/v-kupyanske-obyavlena-evakuatsiya-naseleniya-iz-za-obstrelov-vsu--vlasti-1124437202.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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