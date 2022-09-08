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В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти
В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 08.09.2022
В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти
Женщин и детей эвакуируют из Купянска и Купянского района Харьковской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на главу Харьковской ВГА... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T10:57
2022-09-08T10:57
украина
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Женщин и детей эвакуируют из Купянска и Купянского района Харьковской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на главу Харьковской ВГА Виталия Ганичева пишет РИА Новости.Сообщение о вывозе людей из попавших под обстрелы районов Харьковской области появилось в Telegram-канале пресс-службы администрации региона. На видео Ганичев говорит о том, что Купянск регулярно подвергается ракетным ударам, урожая жизни населения и инфраструктуре города. В связи с этим единственным способом защиты мирных жителей остается эвакуация.В Харькове ВСУ провоцируют огонь по гражданским объектам – МО &gt;&gt;В ходе спецоперации российские войска освободили порядка 20% Харьковской области. Под контролем ВГА находятся четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск) и Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).Ранее сообщалось, что в харьковском Изюме при массированной атаке ВСУ погибли два мирных жителя.
https://crimea.ria.ru/20220906/dvoe-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-kharkovskom-izyume-pri-obstrele-vsu-1124423781.html
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), общество
В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти

ВГА Харьковской области: женщин и детей эвакуируют из Купянска из-за ракетных атак ВСУ

10:57 08.09.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВокзал в подконтрольном российской армии городе Купянск Харьковской области
Вокзал в подконтрольном российской армии городе Купянск Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Женщин и детей эвакуируют из Купянска и Купянского района Харьковской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на главу Харьковской ВГА Виталия Ганичева пишет РИА Новости.
Сообщение о вывозе людей из попавших под обстрелы районов Харьковской области появилось в Telegram-канале пресс-службы администрации региона. На видео Ганичев говорит о том, что Купянск регулярно подвергается ракетным ударам, урожая жизни населения и инфраструктуре города. В связи с этим единственным способом защиты мирных жителей остается эвакуация.
В Харькове ВСУ провоцируют огонь по гражданским объектам – МО >>
"На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города", – цитирует Ганичева информагентство.
В ходе спецоперации российские войска освободили порядка 20% Харьковской области. Под контролем ВГА находятся четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск) и Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).
Ранее сообщалось, что в харьковском Изюме при массированной атаке ВСУ погибли два мирных жителя.
Город Изюм после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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