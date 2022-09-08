https://crimea.ria.ru/20220908/v-kupyanske-obyavlena-evakuatsiya-naseleniya-iz-za-obstrelov-vsu--vlasti-1124437202.html

В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти

В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 08.09.2022

В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти

Женщин и детей эвакуируют из Купянска и Купянского района Харьковской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на главу Харьковской ВГА... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T10:57

2022-09-08T10:57

2022-09-08T10:57

украина

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Женщин и детей эвакуируют из Купянска и Купянского района Харьковской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на главу Харьковской ВГА Виталия Ганичева пишет РИА Новости.Сообщение о вывозе людей из попавших под обстрелы районов Харьковской области появилось в Telegram-канале пресс-службы администрации региона. На видео Ганичев говорит о том, что Купянск регулярно подвергается ракетным ударам, урожая жизни населения и инфраструктуре города. В связи с этим единственным способом защиты мирных жителей остается эвакуация.В Харькове ВСУ провоцируют огонь по гражданским объектам – МО >>В ходе спецоперации российские войска освободили порядка 20% Харьковской области. Под контролем ВГА находятся четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск) и Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).Ранее сообщалось, что в харьковском Изюме при массированной атаке ВСУ погибли два мирных жителя.

https://crimea.ria.ru/20220906/dvoe-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-kharkovskom-izyume-pri-obstrele-vsu-1124423781.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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