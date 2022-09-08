В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти
ВГА Харьковской области: женщин и детей эвакуируют из Купянска из-за ракетных атак ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВокзал в подконтрольном российской армии городе Купянск Харьковской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Женщин и детей эвакуируют из Купянска и Купянского района Харьковской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом со ссылкой на главу Харьковской ВГА Виталия Ганичева пишет РИА Новости.
Сообщение о вывозе людей из попавших под обстрелы районов Харьковской области появилось в Telegram-канале пресс-службы администрации региона. На видео Ганичев говорит о том, что Купянск регулярно подвергается ракетным ударам, урожая жизни населения и инфраструктуре города. В связи с этим единственным способом защиты мирных жителей остается эвакуация.
"На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города", – цитирует Ганичева информагентство.
В ходе спецоперации российские войска освободили порядка 20% Харьковской области. Под контролем ВГА находятся четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск) и Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).
Ранее сообщалось, что в харьковском Изюме при массированной атаке ВСУ погибли два мирных жителя.
6 сентября, 19:39Двое мирных жителей погибли в харьковском Изюме при обстреле ВСУ