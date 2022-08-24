https://crimea.ria.ru/20220824/v-kharkove-vsu-provotsiruyut-ogon-po-grazhdanskim-obektam--mo-1124269399.html

В Харькове ВСУ провоцируют огонь по гражданским объектам – МО

В Харькове ВСУ провоцируют огонь по гражданским объектам – МО - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В Харькове ВСУ провоцируют огонь по гражданским объектам – МО

ВСУ в Харькове и области провоцируют огонь по гражданским объектам: на территории одной из школ оборудованы артиллерийские позиции, в жилом доме разместили... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T09:37

2022-08-24T09:37

2022-08-24T09:37

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. ВСУ в Харькове и области провоцируют огонь по гражданским объектам: на территории одной из школ оборудованы артиллерийские позиции, в жилом доме разместили вооружение и склады боеприпасов, не давая жителям покинуть свои квартиры. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отмечается, что поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы на улице 18 сентября размещен личный состав ВСУ, а по периметру и на прилегающей территории – большое количество военной техники."Оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь", – говорится в сообщении.Это делается по отработанному сценарию – с освещением в украинских и западных СМИ, – чтобы обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах объектов гражданской инфраструктуры, уточнили в ведомстве.Кроме того, в самом Харькове в подвальных помещениях жилого многоэтажного дома на проспекте Победы украинские подразделения разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома. "Националисты фактически используют их в качестве "живого щита", – говорится в сообщении МО.Известно еще о нескольких школах, где расположены огневые точки, вооружение и бронетехника ВСУ и нацбатальонов и существует прямая угроза мирному населению.В частности, в селе Великая Балка Одесской области на территории школы на улице Центральной военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт. На крыше образовательного учреждения размещена зенитная установка, по периметру выставлены блокпосты, подход к зданию заминирован, но местное население об этом не предупреждено, сообщили в Минобороны РФ.В Нерубайском Одесской области в школе дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов намеренно не проводилась.В Знобь-Новгородском Сумской области в школе на улице Школьной боевики ВФУ оборудовали опорный пункт и разместили крупнокалиберные пулеметы.В МО РФ акцентировали внимание на том, что в ходе выполнения задач СВО Вооруженные Силы России, а также воинские формирования ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, "исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку".При этом Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан и использование вооруженными формированиями Украины гражданских объектов в населенных пунктах в военных целях.Ранее 23 августа сообщалось, что в течение всего дня Донецк подвергается ракетному и артобстрелу со стороны Украины, есть жертвы среди мирных жителей.

https://crimea.ria.ru/20220823/vsu-obstrelyali-donetsk-artilleriey-nato--est-zhertvy-1124259939.html

https://crimea.ria.ru/20220823/v-khersone-popytalis-ubit-mestnogo-chinovnika-1124259739.html

https://crimea.ria.ru/20220823/rossiyskie-voyska-vyshli-k-admingranitse-nikolaevskoy-oblasti-1124259123.html

https://crimea.ria.ru/20220823/voennye-rf-unichtozhili-na-ukraine-ocherednye-obrazy-oruzhiya-iz-ssha-1124261302.html

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