https://crimea.ria.ru/20220823/vsu-obstrelyali-donetsk-artilleriey-nato--est-zhertvy-1124259939.html

ВСУ обстреляли Донецк артиллерией НАТО – есть жертвы

ВСУ обстреляли Донецк артиллерией НАТО – есть жертвы - РИА Новости Крым, 23.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк артиллерией НАТО – есть жертвы

ВСУ ведут массированный обстрел центральных улиц Донецка артиллерией НАТО – погибли трое мирных жителей, загорелось здание администрации республики... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T13:53

2022-08-23T13:53

2022-08-23T13:54

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. ВСУ ведут массированный обстрел центральных улиц Донецка артиллерией НАТО – погибли трое мирных жителей, загорелось здание администрации республики. Предварительные данные сообщили в штабе территориальной обороны ДНР и городской мэрии."При обстреле ВФУ с позиций в Орловке по Ворошиловскому району города разбиты жилые дома и автомобили по ул. 50 лет СССР, на пл. Нурмагомедова, ул. Челюскинцев, пр-ту Дзержинского, ул. Артема. По ул. Челюскинцев в своем автомобиле погиб мужчина 1971 г. р. По пр-ту Дзержинского погиб мужчина 2004 г.р", – говорится в сообщении.Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что на данный момент предварительно известно о еще одном погибшем."В результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина", – сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия-24".Также он сообщил, что предварительно известно о шести раненых местных жителях.Кроме того, в результате обстрелов ВСУ центра Донецка с использованием западного вооружения загорелось здание местной администрации.Трое погибших: украинский снаряд попал в автобус в Донецке >>"Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по улице Артема и здание администрации главы ДНР, где возник пожар", – сообщают в штабе.23 августа в штабе сообщили о том, что ВФУ рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 в Кировском районе Донецка и на улице Бирюзова, призвав жителей незамедлительно звонить в МЧС при обнаружении взрывоопасных предметов.Ранее сообщалось о многочисленных жертвах и раненых в результате обстрелов ВСУ Донецка

https://crimea.ria.ru/20220805/smertelnye-lepestki-v-donetske-podorvalsya-rebenok-1124078959.html

донецкая народная республика (днр)

украина

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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, украина, происшествия