https://crimea.ria.ru/20220823/vsu-obstrelyali-donetsk-artilleriey-nato--est-zhertvy-1124259939.html
ВСУ обстреляли Донецк артиллерией НАТО – есть жертвы
ВСУ обстреляли Донецк артиллерией НАТО – есть жертвы - РИА Новости Крым, 23.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк артиллерией НАТО – есть жертвы
ВСУ ведут массированный обстрел центральных улиц Донецка артиллерией НАТО – погибли трое мирных жителей, загорелось здание администрации республики... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T13:53
2022-08-23T13:53
2022-08-23T13:54
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. ВСУ ведут массированный обстрел центральных улиц Донецка артиллерией НАТО – погибли трое мирных жителей, загорелось здание администрации республики. Предварительные данные сообщили в штабе территориальной обороны ДНР и городской мэрии."При обстреле ВФУ с позиций в Орловке по Ворошиловскому району города разбиты жилые дома и автомобили по ул. 50 лет СССР, на пл. Нурмагомедова, ул. Челюскинцев, пр-ту Дзержинского, ул. Артема. По ул. Челюскинцев в своем автомобиле погиб мужчина 1971 г. р. По пр-ту Дзержинского погиб мужчина 2004 г.р", – говорится в сообщении.Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что на данный момент предварительно известно о еще одном погибшем."В результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина", – сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия-24".Также он сообщил, что предварительно известно о шести раненых местных жителях.Кроме того, в результате обстрелов ВСУ центра Донецка с использованием западного вооружения загорелось здание местной администрации.Трое погибших: украинский снаряд попал в автобус в Донецке >>"Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по улице Артема и здание администрации главы ДНР, где возник пожар", – сообщают в штабе.23 августа в штабе сообщили о том, что ВФУ рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 в Кировском районе Донецка и на улице Бирюзова, призвав жителей незамедлительно звонить в МЧС при обнаружении взрывоопасных предметов.Ранее сообщалось о многочисленных жертвах и раненых в результате обстрелов ВСУ Донецка
https://crimea.ria.ru/20220805/smertelnye-lepestki-v-donetske-podorvalsya-rebenok-1124078959.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, украина, происшествия
ВСУ обстреляли Донецк артиллерией НАТО – есть жертвы
Штаб теробороны ДНР: в обстрелах ВСУ центральных улиц Донецка погибли трое мирных жителей
13:53 23.08.2022 (обновлено: 13:54 23.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. ВСУ ведут массированный обстрел центральных улиц Донецка артиллерией НАТО – погибли трое мирных жителей, загорелось здание администрации республики. Предварительные данные сообщили в штабе территориальной обороны ДНР и городской мэрии.
"При обстреле ВФУ с позиций в Орловке по Ворошиловскому району города разбиты жилые дома и автомобили по ул. 50 лет СССР, на пл. Нурмагомедова, ул. Челюскинцев, пр-ту Дзержинского, ул. Артема. По ул. Челюскинцев в своем автомобиле погиб мужчина 1971 г. р. По пр-ту Дзержинского погиб мужчина 2004 г.р", – говорится в сообщении.
Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что на данный момент предварительно известно о еще одном погибшем.
"В результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина", – сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия-24".
Также он сообщил, что предварительно известно о шести раненых местных жителях.
О начале очередного массированного обстрела Донецка украинскими боевиками в штабе сообщили около полудня 23 августа. Отмечалось, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по Ворошиловскому р-ну Донецка, а в ударах по жилым кварталам вдоль проспекта Ильича применяется артиллерия НАТО калибром 155-мм.
Кроме того, в результате обстрелов ВСУ центра Донецка с использованием западного вооружения загорелось здание местной администрации.
"Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по улице Артема и здание администрации главы ДНР, где возник пожар", – сообщают в штабе.
23 августа в штабе сообщили о том, что ВФУ рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 в Кировском районе Донецка и на улице Бирюзова, призвав жителей незамедлительно звонить в МЧС при обнаружении взрывоопасных предметов.
Ранее сообщалось о многочисленных жертвах и раненых
в результате обстрелов ВСУ Донецка