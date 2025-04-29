https://crimea.ria.ru/20250429/putin-prizval-sdelat-vse-dlya-protivostoyaniya-vozrozhdeniyu-natsizma-1146080125.html

Путин призвал сделать все для противостояния возрождению нацизма

Путин призвал сделать все для противостояния возрождению нацизма - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Путин призвал сделать все для противостояния возрождению нацизма

Президент РФ Владимир Путин предложил создать при Парламентском Собрании Союза России и Белоруссии комиссию по защите исторической правды о Великой... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T16:52

2025-04-29T16:52

2025-04-29T16:52

владимир путин (политик)

россия

история

память

общество

80 лет победы

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил создать при Парламентском Собрании Союза России и Белоруссии комиссию по защите исторической правды о Великой Отечественной войне. Об этом он заявил на международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Волгограде.Он отметил, что в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки двух стран.Путин также призвал сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма и распространению русофобии в мире.Кроме того, по словам российского лидера, важно вместе формировать более справедливый многополярный миропорядок на принципах уважения интересов друг друга и правах каждого на собственную модель развития."Мы убеждены, мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других. Особенно актуально этот вопрос стоит для Евразии. Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития", – сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, история, память, общество, 80 лет победы, великая отечественная война