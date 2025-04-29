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Путин призвал сделать все для противостояния возрождению нацизма - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Путин призвал сделать все для противостояния возрождению нацизма
Путин призвал сделать все для противостояния возрождению нацизма - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Путин призвал сделать все для противостояния возрождению нацизма
Президент РФ Владимир Путин предложил создать при Парламентском Собрании Союза России и Белоруссии комиссию по защите исторической правды о Великой... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T16:52
2025-04-29T16:52
владимир путин (политик)
россия
история
память
общество
80 лет победы
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил создать при Парламентском Собрании Союза России и Белоруссии комиссию по защите исторической правды о Великой Отечественной войне. Об этом он заявил на международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Волгограде.Он отметил, что в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки двух стран.Путин также призвал сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма и распространению русофобии в мире.Кроме того, по словам российского лидера, важно вместе формировать более справедливый многополярный миропорядок на принципах уважения интересов друг друга и правах каждого на собственную модель развития."Мы убеждены, мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других. Особенно актуально этот вопрос стоит для Евразии. Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития", – сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, история, память, общество, 80 лет победы, великая отечественная война
Путин призвал сделать все для противостояния возрождению нацизма

Путин предложил создать комиссию РФ и Белоруссии по защите правды о Великой Отечественной

16:52 29.04.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкФорум Союзного государства "Великое наследие – общее будущее"
Форум Союзного государства Великое наследие – общее будущее - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил создать при Парламентском Собрании Союза России и Белоруссии комиссию по защите исторической правды о Великой Отечественной войне. Об этом он заявил на международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Волгограде.
"Предлагаю создать при Парламентском Собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил, наших граждан, прежде всего, молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о подвигах советского народа", – сказал российский лидер.
Он отметил, что в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки двух стран.
Путин также призвал сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма и распространению русофобии в мире.
"Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости – так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств", – подчеркнул президент РФ.
Кроме того, по словам российского лидера, важно вместе формировать более справедливый многополярный миропорядок на принципах уважения интересов друг друга и правах каждого на собственную модель развития.
"Мы убеждены, мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других. Особенно актуально этот вопрос стоит для Евразии. Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития", – сказал Путин.
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Владимир Путин (политик)РоссияИсторияПамятьОбщество80 лет ПобедыВеликая Отечественная война
 
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