https://crimea.ria.ru/20220906/dvoe-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-kharkovskom-izyume-pri-obstrele-vsu-1124423781.html
Двое мирных жителей погибли в харьковском Изюме при обстреле ВСУ
Двое мирных жителей погибли в харьковском Изюме при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Двое мирных жителей погибли в харьковском Изюме при обстреле ВСУ
Двое мирных жителей Изюма Харьковской области погибли в результате массированного обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T19:39
2022-09-06T19:39
2022-09-06T19:40
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей Изюма Харьковской области погибли в результате массированного обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.В администрации уточнили, что 1 октября ветерану должно было исполниться 96 лет.Известно также, что еще два человека ранены.Массированный обстрел Изюма со стороны ВСУ начался утром 6 сентября. Удары наносились по частному сектору с применением РСЗО.Союзные силы ВС РФ и ЛНР и взяли под контроль город Изюм в марте. В ходе спецоперации освобождена часть Харьковской области и созданы четыре районные администрации с центрами в городах Изюм, Волчанск, Купянск, а также поселке Казачья Лопань.В августе зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки на Харьковщину сообщил о том, что план по восстановлению дорог, жилого фонда и соцобъектов в городе Изюм уже составлен.
https://crimea.ria.ru/20220906/ranenyy-pri-vzryve-komendant-berdyanska-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1124422089.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Двое мирных жителей погибли в харьковском Изюме при обстреле ВСУ
В харьковском Изюме при массированной атаке ВСУ погибли два мирных жителя
19:39 06.09.2022 (обновлено: 19:40 06.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей Изюма Харьковской области погибли в результате массированного обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
"В результате двое мирных жителей погибли. Среди погибших был ветеран Великой Отечественной войны Александр Рудановский", – говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что 1 октября ветерану должно было исполниться 96 лет.
Известно также, что еще два человека ранены.
Массированный обстрел Изюма со стороны ВСУ начался утром 6 сентября. Удары наносились по частному сектору с применением РСЗО.
Союзные силы ВС РФ и ЛНР и взяли под контроль город Изюм в марте. В ходе спецоперации освобождена часть Харьковской области и созданы четыре районные администрации с центрами в городах Изюм, Волчанск, Купянск, а также поселке Казачья Лопань.
В августе зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки на Харьковщину сообщил о том, что план по восстановлению дорог, жилого фонда и соцобъектов в городе Изюм уже составлен
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