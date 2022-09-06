https://crimea.ria.ru/20220906/dvoe-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-kharkovskom-izyume-pri-obstrele-vsu-1124423781.html

Двое мирных жителей погибли в харьковском Изюме при обстреле ВСУ

Двое мирных жителей погибли в харьковском Изюме при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Двое мирных жителей погибли в харьковском Изюме при обстреле ВСУ

Двое мирных жителей Изюма Харьковской области погибли в результате массированного обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T19:39

2022-09-06T19:39

2022-09-06T19:40

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124423761_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_71b97a0a836498522ae2a58f04b9f0a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей Изюма Харьковской области погибли в результате массированного обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.В администрации уточнили, что 1 октября ветерану должно было исполниться 96 лет.Известно также, что еще два человека ранены.Массированный обстрел Изюма со стороны ВСУ начался утром 6 сентября. Удары наносились по частному сектору с применением РСЗО.Союзные силы ВС РФ и ЛНР и взяли под контроль город Изюм в марте. В ходе спецоперации освобождена часть Харьковской области и созданы четыре районные администрации с центрами в городах Изюм, Волчанск, Купянск, а также поселке Казачья Лопань.В августе зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки на Харьковщину сообщил о том, что план по восстановлению дорог, жилого фонда и соцобъектов в городе Изюм уже составлен.

https://crimea.ria.ru/20220906/ranenyy-pri-vzryve-komendant-berdyanska-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1124422089.html

https://crimea.ria.ru/20220906/udar-vsu-prishelsya-na-agrokompleks-v-kurskoy-oblasti-1124416259.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), происшествия