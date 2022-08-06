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Хуснуллин рассказал о плане восстановления харьковского города Изюм - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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Хуснуллин рассказал о плане восстановления харьковского города Изюм
Хуснуллин рассказал о плане восстановления харьковского города Изюм - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Хуснуллин рассказал о плане восстановления харьковского города Изюм
В городе Изюм Харьковской области восстановят дороги, жилой фонд и соцобъекты, соответствующий план уже составлен. Об этом заявил зампредседателя правительства... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T12:02
2022-08-06T12:02
новая жизнь на освобожденных территориях
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В городе Изюм Харьковской области восстановят дороги, жилой фонд и соцобъекты, соответствующий план уже составлен. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.Также вице-премьер разъяснил местным жителям решение президента РФ Владимира Путина о выплате за потерю жилья и имущества. В ближайшее время областная администрация подготовит документы, добавил он.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, где также был составлен отдельный трехлетний план работ. Сейчас в городе работают 12 тысяч строителей и их количество увеличат до 30 тысяч. Часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре, также в середине этого месяца в регионе планируют восстановить энергоснабжение и подачу воды.
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марат хуснуллин
Хуснуллин рассказал о плане восстановления харьковского города Изюм

Вице-премьер РФ Хуснуллин: в Изюме восстановят дороги, жилье и соцобъекты

12:02 06.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В городе Изюм Харьковской области восстановят дороги, жилой фонд и соцобъекты, соответствующий план уже составлен. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.
"В городе много объектов, которые надо восстанавливать, но команда работает профессионально, мы им поможем и, надеюсь, оперативно восстановим все для нормальной жизни. Составили план по восстановлению дорог, жилья, школ и садиков и подготовки к осенне-зимнему периоду. Многое уже делается силами местной администрации", - написал он в своем Telegram-канале.
Также вице-премьер разъяснил местным жителям решение президента РФ Владимира Путина о выплате за потерю жилья и имущества. В ближайшее время областная администрация подготовит документы, добавил он.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, где также был составлен отдельный трехлетний план работ. Сейчас в городе работают 12 тысяч строителей и их количество увеличат до 30 тысяч. Часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре, также в середине этого месяца в регионе планируют восстановить энергоснабжение и подачу воды.
Херсон - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 15:08Новая жизнь на освобожденных территориях
Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхМарат Хуснуллин
 
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