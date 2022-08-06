https://crimea.ria.ru/20220806/khusnullin-rasskazal-o-plane-vosstanovleniya-kharkovskogo-goroda-izyum-1124085239.html

Хуснуллин рассказал о плане восстановления харьковского города Изюм

Хуснуллин рассказал о плане восстановления харьковского города Изюм - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Хуснуллин рассказал о плане восстановления харьковского города Изюм

В городе Изюм Харьковской области восстановят дороги, жилой фонд и соцобъекты, соответствующий план уже составлен. Об этом заявил зампредседателя правительства... РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T12:02

2022-08-06T12:02

2022-08-06T12:02

новая жизнь на освобожденных территориях

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119863922_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1ea197d5f60303e3760a60555feaab49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В городе Изюм Харьковской области восстановят дороги, жилой фонд и соцобъекты, соответствующий план уже составлен. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.Также вице-премьер разъяснил местным жителям решение президента РФ Владимира Путина о выплате за потерю жилья и имущества. В ближайшее время областная администрация подготовит документы, добавил он.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, где также был составлен отдельный трехлетний план работ. Сейчас в городе работают 12 тысяч строителей и их количество увеличат до 30 тысяч. Часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре, также в середине этого месяца в регионе планируют восстановить энергоснабжение и подачу воды.

https://crimea.ria.ru/20220803/khersonskaya-oblast-gotovitsya-k-referendumu---khusnullin-1124052613.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин