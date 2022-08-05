https://crimea.ria.ru/20220805/vosstanovlenie-mariupolya-kogda-u-lyudey-poyavyatsya-novye-doma-svet-i-voda-1124079216.html
Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода
Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, сейчас в работах задействованы 12 тысяч строителей и их количество будет расти. РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T16:51
2022-08-05T16:51
2022-08-05T16:53
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
марат хуснуллин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, сейчас в работах задействованы 12 тысяч строителей и их количество будет расти."Сегодня в Мариуполе провел штаб по восстановлению города. Мастер-план нам президент утвердил, теперь сделаем пообъектный график работ. Ставлю задачу наращивать темпы", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Хуснуллина, работы ведутся очень активно – часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре. Кроме того, специалисты готовят город к отопительному сезону.Ранее Хуснуллин представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам вице-премьера, город можно полностью восстановить в течение трех лет.
https://crimea.ria.ru/20220804/v-khersonskoy-oblasti-nachinayut-planirovat-byudzhet-na-sleduyuschie-dva-goda-1124065566.html
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запорожская область, марат хуснуллин, общество
Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода
Вице-премьер Хуснуллин поставил задачу ускорить восстановление Мариуполя
16:51 05.08.2022 (обновлено: 16:53 05.08.2022)