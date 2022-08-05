https://crimea.ria.ru/20220805/vosstanovlenie-mariupolya-kogda-u-lyudey-poyavyatsya-novye-doma-svet-i-voda-1124079216.html

Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода

Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, сейчас в работах задействованы 12 тысяч строителей и их количество будет расти. РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T16:51

2022-08-05T16:51

2022-08-05T16:53

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

марат хуснуллин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, сейчас в работах задействованы 12 тысяч строителей и их количество будет расти."Сегодня в Мариуполе провел штаб по восстановлению города. Мастер-план нам президент утвердил, теперь сделаем пообъектный график работ. Ставлю задачу наращивать темпы", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Хуснуллина, работы ведутся очень активно – часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре. Кроме того, специалисты готовят город к отопительному сезону.Ранее Хуснуллин представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам вице-премьера, город можно полностью восстановить в течение трех лет.

https://crimea.ria.ru/20220804/v-khersonskoy-oblasti-nachinayut-planirovat-byudzhet-na-sleduyuschie-dva-goda-1124065566.html

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запорожская область, марат хуснуллин, общество