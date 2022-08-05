Рейтинг@Mail.ru
Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220805/vosstanovlenie-mariupolya-kogda-u-lyudey-poyavyatsya-novye-doma-svet-i-voda-1124079216.html
Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода
Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, сейчас в работах задействованы 12 тысяч строителей и их количество будет расти. РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T16:51
2022-08-05T16:53
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
марат хуснуллин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124079196_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8c3c90334eb0e91789d545f577a30e63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, сейчас в работах задействованы 12 тысяч строителей и их количество будет расти."Сегодня в Мариуполе провел штаб по восстановлению города. Мастер-план нам президент утвердил, теперь сделаем пообъектный график работ. Ставлю задачу наращивать темпы", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Хуснуллина, работы ведутся очень активно – часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре. Кроме того, специалисты готовят город к отопительному сезону.Ранее Хуснуллин представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам вице-премьера, город можно полностью восстановить в течение трех лет.
https://crimea.ria.ru/20220804/v-khersonskoy-oblasti-nachinayut-planirovat-byudzhet-na-sleduyuschie-dva-goda-1124065566.html
https://crimea.ria.ru/20220803/khersonskaya-oblast-gotovitsya-k-referendumu---khusnullin-1124052613.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124079196_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e598b754f53293d7f27573e4b3f5371b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, марат хуснуллин, общество
Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода

Вице-премьер Хуснуллин поставил задачу ускорить восстановление Мариуполя

16:51 05.08.2022 (обновлено: 16:53 05.08.2022)
 
© Telegtam-канал Марата ХуснуллинаВосстановление Мариуполя
Восстановление Мариуполя
© Telegtam-канал Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя, сейчас в работах задействованы 12 тысяч строителей и их количество будет расти.
"Сегодня в Мариуполе провел штаб по восстановлению города. Мастер-план нам президент утвердил, теперь сделаем пообъектный график работ. Ставлю задачу наращивать темпы", - написал он в своем Telegram-канале.
Административное здание в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 15:18Новая жизнь на освобожденных территориях
В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года
По словам Хуснуллина, работы ведутся очень активно – часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре. Кроме того, специалисты готовят город к отопительному сезону.
"Сейчас газ уже есть в трех районах города: Приморском, Октябрьском и Ильичевском. Продолжаем работы. К середине сентября должны восстановить электричество и воду. Более 12 тысяч строителей сейчас работают, их количество будет постепенно увеличено до 30 тысяч", - заключил он.
Херсон - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 15:08Новая жизнь на освобожденных территориях
Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин
Ранее Хуснуллин представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам вице-премьера, город можно полностью восстановить в течение трех лет.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьМарат ХуснуллинОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Главу Херсонской области Сальдо переводят в Москву
17:53Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину
17:42Один из командиров "Исламского джихада" погиб при авиаударе по Газе
17:32Запорожская АЭС атакована украинскими боевиками – власти
17:24Пожар в эллинге на курорте Крыма – названа причина
16:51Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода
16:33Смертельные "Лепестки": в Донецке подорвался ребенок и погиб мужчина
16:11Глава Херсонской области Сальдо находится в медикаментозной коме
16:10Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией – Эрдоган
16:03В России стремительно падает уровень коллективного иммунитета к COVID-19
15:56Сотрудники ФСБ почтили память подполковника Каменева
15:53В Крыму военному дали 3,5 года колонии за "пьяное" ДТП
15:41Пожар в эллинге в Николаевке: что известно
15:37Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области
15:25Движение на центральной улице Симферополя ограничат на полгода
15:03Путин ограничил сделки с акциями для представителей недружественных стран
14:59Сколько россиян доверяют Путину – опрос
14:46Зеленскому указали его место: сенатор о докладе Amnesty International
14:00Сколько туристов едет по Крымскому мосту и насколько это безопасно
13:51РНКБ за месяц выдал 10 000 кредитных карт со льготным периодом 115 дней
Лента новостейМолния