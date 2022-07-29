Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин
Вице-премьер Хуснуллин: полностью восстановить Мариуполь можно в течение трех лет
13:51 29.07.2022 (обновлено: 13:59 29.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в пятницу представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам вице-премьера, город можно полностью восстановить в течение трех лет.
"По вашему поручению мы отработали полностью мастер-план по восстановлению Мариуполя. Очень подробно расписали, как будем по годам восстанавливать город. Могу сказать, что по тому плану, который здесь представлен, в течение трех лет мы можем полностью восстановить", - сказал Хуснуллин на встрече с главой государства.
По словам вице-премьера, план касается ремонта и нового строительства многоквартирных домов, социальных объектов, транспортной инфраструктуры. Так, уточнил он, до конца текущего года планируется восстановить порядка 90 школ, детсадов, больниц и других соцобъектов.
"Мы несколько изменили границы плана, предполагаем включить в него аэропорт, сделаем совершенно новую транспортную инфраструктуру, причем планируем задействовать и железную дорогу, и восстановить все трамвайное сообщение. Также планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии. Отработаем совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством, благоустройством", – добавил Хуснуллин.
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