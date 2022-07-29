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Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220729/mariupol-planiruetsya-vosstanovit-za-tri-goda--khusnullin-1123996314.html
Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин
Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в пятницу представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T13:51
2022-07-29T13:59
новая жизнь на освобожденных территориях
марат хуснуллин
запорожская область
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в пятницу представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам вице-премьера, город можно полностью восстановить в течение трех лет.По словам вице-премьера, план касается ремонта и нового строительства многоквартирных домов, социальных объектов, транспортной инфраструктуры. Так, уточнил он, до конца текущего года планируется восстановить порядка 90 школ, детсадов, больниц и других соцобъектов."Мы несколько изменили границы плана, предполагаем включить в него аэропорт, сделаем совершенно новую транспортную инфраструктуру, причем планируем задействовать и железную дорогу, и восстановить все трамвайное сообщение. Также планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии. Отработаем совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством, благоустройством", – добавил Хуснуллин.В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220727/pervyy-parom-s-gruzom-pribyl-v-port-mariupolya-iz-eyska--mo-rf-1123973286.html
https://crimea.ria.ru/20220701/voennye-rf-do-oseni-postroyat-novyy-zhiloy-rayon-i-bolnitsu-v-mariupole-1123716345.html
https://crimea.ria.ru/20220620/mezhdu-portami-kryma-i-mariupolya-khotyat-zapustit-passazhirskoe-sudokhodstvo-1123589404.html
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марат хуснуллин, запорожская область, экономика
Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин

Вице-премьер Хуснуллин: полностью восстановить Мариуполь можно в течение трех лет

13:51 29.07.2022 (обновлено: 13:59 29.07.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в Мариуполе
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в пятницу представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам вице-премьера, город можно полностью восстановить в течение трех лет.
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"По вашему поручению мы отработали полностью мастер-план по восстановлению Мариуполя. Очень подробно расписали, как будем по годам восстанавливать город. Могу сказать, что по тому плану, который здесь представлен, в течение трех лет мы можем полностью восстановить", - сказал Хуснуллин на встрече с главой государства.
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По словам вице-премьера, план касается ремонта и нового строительства многоквартирных домов, социальных объектов, транспортной инфраструктуры. Так, уточнил он, до конца текущего года планируется восстановить порядка 90 школ, детсадов, больниц и других соцобъектов.
"Мы несколько изменили границы плана, предполагаем включить в него аэропорт, сделаем совершенно новую транспортную инфраструктуру, причем планируем задействовать и железную дорогу, и восстановить все трамвайное сообщение. Также планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии. Отработаем совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством, благоустройством", – добавил Хуснуллин.
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В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхМарат ХуснуллинЗапорожская областьЭкономика
 
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