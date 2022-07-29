https://crimea.ria.ru/20220729/mariupol-planiruetsya-vosstanovit-za-tri-goda--khusnullin-1123996314.html

Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин

Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в пятницу представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T13:51

2022-07-29T13:51

2022-07-29T13:59

новая жизнь на освобожденных территориях

марат хуснуллин

запорожская область

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в пятницу представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам вице-премьера, город можно полностью восстановить в течение трех лет.По словам вице-премьера, план касается ремонта и нового строительства многоквартирных домов, социальных объектов, транспортной инфраструктуры. Так, уточнил он, до конца текущего года планируется восстановить порядка 90 школ, детсадов, больниц и других соцобъектов."Мы несколько изменили границы плана, предполагаем включить в него аэропорт, сделаем совершенно новую транспортную инфраструктуру, причем планируем задействовать и железную дорогу, и восстановить все трамвайное сообщение. Также планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии. Отработаем совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством, благоустройством", – добавил Хуснуллин.В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220727/pervyy-parom-s-gruzom-pribyl-v-port-mariupolya-iz-eyska--mo-rf-1123973286.html

https://crimea.ria.ru/20220701/voennye-rf-do-oseni-postroyat-novyy-zhiloy-rayon-i-bolnitsu-v-mariupole-1123716345.html

https://crimea.ria.ru/20220620/mezhdu-portami-kryma-i-mariupolya-khotyat-zapustit-passazhirskoe-sudokhodstvo-1123589404.html

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марат хуснуллин, запорожская область, экономика