https://crimea.ria.ru/20230219/molchanie-myunkhenskikh-yagnyat-kosachev---o-konferentsii-bezopasnosti-1127073541.html

"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасности

"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасности - РИА Новости Крым, 19.02.2023

"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасности

Нынешняя конференция по безопасности в Мюнхене войдет в историю позорным замалчиванием взрывов на "Северных потоках" - ситуации беспрецедентной в современной... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T10:03

2023-02-19T10:03

2023-02-19T10:08

константин косачев

мюнхенская конференция

политика

нато

в мире

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

германия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Нынешняя конференция по безопасности в Мюнхене войдет в историю позорным замалчиванием взрывов на "Северных потоках" - ситуации беспрецедентной в современной истории. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.По его словам, Мюнхенская конференция по безопасности была бы хороша, если бы представители стран-участниц действительно обращались к общим проблемам, разбирали их причины и договаривались о том, как не допускать их впредь. Однако по факту проблемы либо замалчиваются, либо выдаются за происки инакомыслящих. Объяснение этому, по мнению вице-спикера, одно: операция по подрыву была спланирована НАТО - организацией, установившей свое "исключительное право сначала на безнаказанные ошибки, затем - осознанные провокации, а теперь - и террористические диверсии". "Вот ради цементирования таких "правил" и собирается год из года в Мюнхене натовская элита. И именно гробовым молчанием по взрывам на Балтике войдет самым позорным образом в историю нынешняя конференция. Молчание мюнхенских ястребов, которые на поверку большей частью оказываются всего лишь мюнхенскими ягнятами. На заклание", - заключил Косачев.17 февраля в ФРГ открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Россия не участвует в ней второй год, вопреки опасениям ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции – кризис на Украине и пути его преодоления.Читайте также РИА Новости Крым:Сунак: Англия первой предоставит Украине вооружения дальнего радиусаСанкции против России готовили до СВО – признание главы ЕврокомиссииСейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон

https://crimea.ria.ru/20230217/o-chem-govoril-zelenskiy-v-myunkhene-1127059854.html

германия

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, мюнхенская конференция, политика, нато, в мире, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", германия, россия