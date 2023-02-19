https://crimea.ria.ru/20230219/molchanie-myunkhenskikh-yagnyat-kosachev---o-konferentsii-bezopasnosti-1127073541.html
"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасности
"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасности - РИА Новости Крым, 19.02.2023
"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасности
Нынешняя конференция по безопасности в Мюнхене войдет в историю позорным замалчиванием взрывов на "Северных потоках" - ситуации беспрецедентной в современной... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T10:03
2023-02-19T10:03
2023-02-19T10:08
константин косачев
мюнхенская конференция
политика
нато
в мире
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
германия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Нынешняя конференция по безопасности в Мюнхене войдет в историю позорным замалчиванием взрывов на "Северных потоках" - ситуации беспрецедентной в современной истории. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.По его словам, Мюнхенская конференция по безопасности была бы хороша, если бы представители стран-участниц действительно обращались к общим проблемам, разбирали их причины и договаривались о том, как не допускать их впредь. Однако по факту проблемы либо замалчиваются, либо выдаются за происки инакомыслящих. Объяснение этому, по мнению вице-спикера, одно: операция по подрыву была спланирована НАТО - организацией, установившей свое "исключительное право сначала на безнаказанные ошибки, затем - осознанные провокации, а теперь - и террористические диверсии". "Вот ради цементирования таких "правил" и собирается год из года в Мюнхене натовская элита. И именно гробовым молчанием по взрывам на Балтике войдет самым позорным образом в историю нынешняя конференция. Молчание мюнхенских ястребов, которые на поверку большей частью оказываются всего лишь мюнхенскими ягнятами. На заклание", - заключил Косачев.17 февраля в ФРГ открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Россия не участвует в ней второй год, вопреки опасениям ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции – кризис на Украине и пути его преодоления.Читайте также РИА Новости Крым:Сунак: Англия первой предоставит Украине вооружения дальнего радиусаСанкции против России готовили до СВО – признание главы ЕврокомиссииСейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон
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константин косачев, мюнхенская конференция, политика, нато, в мире, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", германия, россия
"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасности
Косачев: Мюнхенская конференция по безопасности войдет в историю самым позорным образом
10:03 19.02.2023 (обновлено: 10:08 19.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Нынешняя конференция по безопасности в Мюнхене войдет в историю позорным замалчиванием взрывов на "Северных потоках" - ситуации беспрецедентной в современной истории. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
По его словам, Мюнхенская конференция по безопасности была бы хороша, если бы представители стран-участниц действительно обращались к общим проблемам, разбирали их причины и договаривались о том, как не допускать их впредь. Однако по факту проблемы либо замалчиваются, либо выдаются за происки инакомыслящих.
"Самый кричащий сюжет - взрывы "Северных потоков". Трудно представить себе тему, которая, наряду с украинским кризисом, затрагивала бы вопросы безопасности и сотрудничества столь напрямую. Но на Мюнхенской конференции - только об Украине (читай - о России). О взрывах, беспрецедентных в современной истории человечества, судя по всему, ни слова, во всяком случае с трибуны", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Объяснение этому, по мнению вице-спикера, одно: операция по подрыву была спланирована НАТО - организацией, установившей свое "исключительное право сначала на безнаказанные ошибки, затем - осознанные провокации, а теперь - и террористические диверсии".
"Вот ради цементирования таких "правил" и собирается год из года в Мюнхене натовская элита. И именно гробовым молчанием по взрывам на Балтике войдет самым позорным образом в историю нынешняя конференция. Молчание мюнхенских ястребов, которые на поверку большей частью оказываются всего лишь мюнхенскими ягнятами. На заклание", - заключил Косачев.
17 февраля в ФРГ открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Россия не участвует в ней второй год, вопреки опасениям ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции – кризис на Украине и пути его преодоления.
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