https://crimea.ria.ru/20230217/seychas-ne-vremya-dlya-dialoga-s-rossiey-o-mire--makron-1127057799.html
Сейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон
Сейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Сейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мир в Европе невозможен без диалога с Россией, но сейчас не время для таких переговоров. Об этом он заявил на... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T18:49
2023-02-17T18:49
2023-02-17T18:49
мюнхенская конференция
эммануэль макрон
олаф шольц
украина
сво
в мире
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мир в Европе невозможен без диалога с Россией, но сейчас не время для таких переговоров. Об этом он заявил на сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.Макрон также констатировал, что "никто не сможет изменить географию России, и она всегда останется частью Европы".В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении отметил, что в Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против России. Он также выразил мнение, что страны НАТО должны "продолжить соблюдать баланс между поддержкой Украины и тем, чтобы избегать эскалации и прямого конфликта с Россией".При этом Германия, по мнению Шольца, не продлевает конфликт на Украине своими поставками оружия Киеву.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов в ходе Мюнхенской конференции.12 февраля в ФРГ открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Россия не участвует в ней второй год, вопреки опасениям ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции – кризис на Украине и пути его преодоления.Читайте также РИА Новости Крым:Аксенов высказался о Мюнхенской конференции и "представителях" РоссииЗапад больше не может вооружать УкраинуЗеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины
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мюнхенская конференция, эммануэль макрон, олаф шольц, украина, сво, в мире, россия, политика
Сейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон
Президент Франции Макрон считает преждевременным переговоры с Россией о мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мир в Европе невозможен без диалога с Россией, но сейчас не время для таких переговоров. Об этом он заявил на сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.
"На нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать "российский вопрос", но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта. Нам нужна сила и смелость, чтобы вновь начать диалог (с Россией), чтобы найти устойчивое решение. Но совершенно ясно, что сегодня не время для диалога", – цитирует французского лидера РИА Новости.
Макрон также констатировал, что "никто не сможет изменить географию России, и она всегда останется частью Европы".
В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении отметил, что в Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против России. Он также выразил мнение, что страны НАТО должны "продолжить соблюдать баланс между поддержкой Украины и тем, чтобы избегать эскалации и прямого конфликта с Россией".
При этом Германия, по мнению Шольца, не продлевает конфликт на Украине своими поставками оружия Киеву.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил
, что Киев намерен потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов в ходе Мюнхенской конференции.
12 февраля в ФРГ открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Россия не участвует в ней второй год, вопреки опасениям ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции – кризис на Украине и пути его преодоления.
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