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Сейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Сейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон
Сейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Сейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мир в Европе невозможен без диалога с Россией, но сейчас не время для таких переговоров. Об этом он заявил на... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T18:49
2023-02-17T18:49
мюнхенская конференция
эммануэль макрон
олаф шольц
украина
сво
в мире
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мир в Европе невозможен без диалога с Россией, но сейчас не время для таких переговоров. Об этом он заявил на сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.Макрон также констатировал, что "никто не сможет изменить географию России, и она всегда останется частью Европы".В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении отметил, что в Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против России. Он также выразил мнение, что страны НАТО должны "продолжить соблюдать баланс между поддержкой Украины и тем, чтобы избегать эскалации и прямого конфликта с Россией".При этом Германия, по мнению Шольца, не продлевает конфликт на Украине своими поставками оружия Киеву.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов в ходе Мюнхенской конференции.12 февраля в ФРГ открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Россия не участвует в ней второй год, вопреки опасениям ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции – кризис на Украине и пути его преодоления.Читайте также РИА Новости Крым:Аксенов высказался о Мюнхенской конференции и "представителях" РоссииЗапад больше не может вооружать УкраинуЗеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины
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мюнхенская конференция, эммануэль макрон, олаф шольц, украина, сво, в мире, россия, политика
Сейчас не время для диалога с Россией о мире – Макрон

Президент Франции Макрон считает преждевременным переговоры с Россией о мире

18:49 17.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мир в Европе невозможен без диалога с Россией, но сейчас не время для таких переговоров. Об этом он заявил на сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.
"На нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать "российский вопрос", но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта. Нам нужна сила и смелость, чтобы вновь начать диалог (с Россией), чтобы найти устойчивое решение. Но совершенно ясно, что сегодня не время для диалога", – цитирует французского лидера РИА Новости.
Макрон также констатировал, что "никто не сможет изменить географию России, и она всегда останется частью Европы".
В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении отметил, что в Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против России. Он также выразил мнение, что страны НАТО должны "продолжить соблюдать баланс между поддержкой Украины и тем, чтобы избегать эскалации и прямого конфликта с Россией".
При этом Германия, по мнению Шольца, не продлевает конфликт на Украине своими поставками оружия Киеву.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов в ходе Мюнхенской конференции.
12 февраля в ФРГ открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Россия не участвует в ней второй год, вопреки опасениям ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции – кризис на Украине и пути его преодоления.
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Мюнхенская конференцияЭммануэль МакронОлаф ШольцУкраинаСВОВ миреРоссияПолитика
 
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