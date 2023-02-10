https://crimea.ria.ru/20230210/zelenskiy-riskuet-doigratsya-chem-zakonchilsya-evrotur-prezidenta-ukrainy-1126916505.html

Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины

Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины

Европейское турне Владимира Зеленского не принесло никаких сюрпризов. Украинский лидер не получил от лидеров ЕС никаких конкретных обещаний по ключевым для... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T19:15

2023-02-10T19:15

2023-02-10T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Европейское турне Владимира Зеленского не принесло никаких сюрпризов. Украинский лидер не получил от лидеров ЕС никаких конкретных обещаний по ключевым для Киева вопросам – поставка истребителей и членство страны в Евросоюзе. В то же время эти "гастроли" и сопровождающий их информационный фон наглядно показали определенную усталость от "хотелок" Зеленского на Западе и нарастающие в самой Европе внутренние разногласия по поводу поддержки его режима. По мнению экспертов, президент Украины ведет себя неблагодарно и требует слишком много, что в итоге может отразиться на объемах финансовой и военной помощи киевскому режиму.Поддерживают, но ничего не обещаютПутешествие по Европе, которое для президента Украины стало первым за целый год, началось с Лондона. Там он встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III, а также выступил перед британским парламентом. То, что Зеленский первым делом залетел именно в Британию, не случайно – Лондон является флагманом европейской военной помощи Киеву и, судя по всему, намерен оставаться таковым в обозримой перспективе. Украинские же Telegram-каналы назвали главным аргументом визита Зеленского в Лондон – встречу с семьей, которая давно обосновалась там. Пиарщики украинского президента постарались завернуть просьбу об ударных самолетах в красивую "обертку", используя его талант шоумэна. Так, Зеленский в ходе выступления показал британским депутатам шлем "одного из лучших украинских пилотов", а говоря об истребителях, потребовал – "дайте нам крылья для борьбы за свободу".Но эффектная презентация особого эффекта на британцев не возымела. Премьер Сунак, конечно, произнес дежурную фразу о "горячей поддержке украинского народа", но никак не отреагировал на просьбу о самолетах, сказав, что "приоритетом должно быть вооружение Украины в краткосрочной перспективе". И добавил, что минимальный период обучения пилотированию истребителей Typhoon Eurofighter составляет три года. Зеленскому осталось лишь удивиться таким срокам. Вдобавок местная газета Inews во время пребывания украинского лидера в Лондоне опубликовало комментарий одного из членов правительства Великобритании, заявившего эмоционально и очень недвусмысленно: "у нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить".Цирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу >>Затем был визит в Париж и встреча с французским коллегой Макроном и немецким канцлером Шольцем, после – поездка в Брюссель и участие в саммите ЕС. И здесь не обошлось без разочарований для Зеленского, который весьма резко потребовал принять Украину в ЕС уже в этом году. И если глава Евросовета Шарль Мишель дипломатично отнекивался, что "чувствует ответственность" за то, чтобы добиться единодушия по этому вопросу, и "сделает все, что в его силах", то глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен констатировала, что предпринятых Киевом шагов для членства в ЕС пока недостаточно.Вдобавок и Макрон отказался поставлять Украине самолеты, заявив, что сегодня эти поставки "совершенно не соответствуют нуждам украинской армии". Зато немного подсластил Зеленскому горькую пилюлю, вручив ему орден Почетного легиона – награду, которая в последнее время присуждается скорее по политическим мотивам…Неоднозначная реакция ЕвропыЕвротур Зеленского восприняли неоднозначно не только европейская пресса и общественность, но и сами лидеры ЕС. Так, премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Австрии Карл Нехаммер на официальной церемонии показательно воздержались от аплодисментов Зеленскому. Австрийский канцлер даже заметил, что Украины на саммите "слишком много" и предложил рассмотреть более насущную для Европы проблему неконтролируемой миграции.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сочла неуместным со стороны Макрона пригласить украинского президента в Париж. А депутат Европарламента от Бельгии Ассита Канко возмутилась тем, что Зеленский сначала прилетел в Лондон, а затем в Брюссель. По е ее мнению, это ровно то же самое, если бы президент Украины "показал ЕС средний палец". Наконец, самого Зеленского на саммите попросту не пустили к прессе, явно указав ему его место среди лидеров "цивилизованного Запада".Одним словом, "гастроли" предводителя киевского режима нужны были обеим сторонам: Украине – для отвлечения внимания внутри страны от тяжелейшего положения ВСУ в Артемовске и готовящейся сдаче города; Европе – для переключения фокуса внимания европейцев от митингов и забастовок, захлестнувших Британию, Францию и Германию.Зеленский может "доиграться"По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолога Александра Шатилова, ход и итоги визита Зеленского показывают, что он "перебирает в активности на антироссийском направлении"."Конечно, Европа ничего особо не решает, ее позиция по Украине полностью зависит от воли США. Но уж слишком часто Зеленский что-то от нее требует. Когда у европейцев просят чего-то нереального, как, например, вступления Украины в ЕС, они напрягаются. Думаю, это не сыграет Зеленскому на пользу, тем более что у него у самого непростые позиции внутри страны – тот же (командующий ВСУ Валерий) Залужный поджимает", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости Крым.Киев намерен ударить по Крыму британскими ракетами – СМИ >>По его мнению, украинский лидер демонстрирует излишнюю суету во взаимодействии с Европой.Шатилов полагает, что Зеленский такими темпами может "доиграться" до того, что Запад если не прекратит, то серьезно урежет военную и финансовую помощь Киеву.

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