https://crimea.ria.ru/20241213/khersonskaya-i-zaporozhskaya-oblasti-poluchat-svyshe-18-milliarda-rubley-1142591758.html
Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублей
Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублей
Запорожская и Херсонская области дополнительно получат более 1,8 млрд рублей, сообщили в правительстве России. РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T10:00
2024-12-13T10:00
2024-12-13T10:02
правительство россии
херсонская область
запорожская область
новые регионы россии
финансирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Запорожская и Херсонская области дополнительно получат более 1,8 млрд рублей, сообщили в правительстве России.Запорожская область, согласно распоряжению, получил 219,9 млн рублей, Херсонская - более 1,6 млрд рублей.Финансирование будет направлено в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Она предусматривает мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - НебензяРоссия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - ПутинХерсонской области выделят полмиллиарда рублей на развитие туризма
херсонская область
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правительство россии, херсонская область, запорожская область, новые регионы россии, финансирование
Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублей
В Запорожскую и Херсонскую области направят еще свыше 1,8 миллиарда рублей
10:00 13.12.2024 (обновлено: 10:02 13.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Запорожская и Херсонская области дополнительно получат более 1,8 млрд рублей, сообщили в правительстве России.
"В Запорожскую и Херсонскую области будет дополнительно направлено свыше 1,8 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов. Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов, в том числе на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы", - говорится в сообщении.
Запорожская область, согласно распоряжению, получил 219,9 млн рублей, Херсонская - более 1,6 млрд рублей.
Финансирование будет направлено в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Она предусматривает мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.
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