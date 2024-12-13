https://crimea.ria.ru/20241213/khersonskaya-i-zaporozhskaya-oblasti-poluchat-svyshe-18-milliarda-rubley-1142591758.html

Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублей

Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублей

Запорожская и Херсонская области дополнительно получат более 1,8 млрд рублей, сообщили в правительстве России. РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T10:00

2024-12-13T10:00

2024-12-13T10:02

правительство россии

херсонская область

запорожская область

новые регионы россии

финансирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Запорожская и Херсонская области дополнительно получат более 1,8 млрд рублей, сообщили в правительстве России.Запорожская область, согласно распоряжению, получил 219,9 млн рублей, Херсонская - более 1,6 млрд рублей.Финансирование будет направлено в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Она предусматривает мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - НебензяРоссия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - ПутинХерсонской области выделят полмиллиарда рублей на развитие туризма

херсонская область

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, херсонская область, запорожская область, новые регионы россии, финансирование