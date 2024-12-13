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Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублей
Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублей
Запорожская и Херсонская области дополнительно получат более 1,8 млрд рублей, сообщили в правительстве России. РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T10:00
2024-12-13T10:02
правительство россии
херсонская область
запорожская область
новые регионы россии
финансирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Запорожская и Херсонская области дополнительно получат более 1,8 млрд рублей, сообщили в правительстве России.Запорожская область, согласно распоряжению, получил 219,9 млн рублей, Херсонская - более 1,6 млрд рублей.Финансирование будет направлено в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Она предусматривает мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - НебензяРоссия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - ПутинХерсонской области выделят полмиллиарда рублей на развитие туризма
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запорожская область
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правительство россии, херсонская область, запорожская область, новые регионы россии, финансирование
Херсонская и Запорожская области получат свыше 1,8 миллиарда рублей

В Запорожскую и Херсонскую области направят еще свыше 1,8 миллиарда рублей

10:00 13.12.2024 (обновлено: 10:02 13.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Запорожская и Херсонская области дополнительно получат более 1,8 млрд рублей, сообщили в правительстве России.

"В Запорожскую и Херсонскую области будет дополнительно направлено свыше 1,8 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов. Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов, в том числе на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы", - говорится в сообщении.

Запорожская область, согласно распоряжению, получил 219,9 млн рублей, Херсонская - более 1,6 млрд рублей.
Финансирование будет направлено в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Она предусматривает мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.
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Правительство РоссииХерсонская областьЗапорожская областьНовые регионы РоссииФинансирование
 
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