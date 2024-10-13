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Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин - РИА Новости Крым, 13.10.2024
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Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин
Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин
Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, в приоритетном порядке продолжит оказывать необходимую... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T08:10
2024-10-13T08:10
владимир путин (политик)
новые регионы россии
новости
сельское хозяйство
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, в приоритетном порядке продолжит оказывать необходимую помощь местным сельхозпроизводителям, создавать условия для реализации аграрного потенциала исторических территорий страны, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника.День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась Херсонщина за два года на примере одного поселка - ФОТОДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе РоссииВосемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года
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владимир путин (политик), новые регионы россии, новости, сельское хозяйство, россия
Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин

Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин

08:10 13.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, в приоритетном порядке продолжит оказывать необходимую помощь местным сельхозпроизводителям, создавать условия для реализации аграрного потенциала исторических территорий страны, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника.

"В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено. И, конечно, будем создавать условия для реализации богатейшего аграрного потенциала наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией", - сказал Путин.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.
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Владимир Путин (политик)Новые регионы РоссииНовостиСельское хозяйствоРоссия
 
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