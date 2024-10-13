https://crimea.ria.ru/20241013/rossiya-vosstanovit-vse-razrushenoe-v-novykh-i-prigranichnykh-regionakh---putin-1141045308.html

Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин

Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин

Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, в приоритетном порядке продолжит оказывать необходимую... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T08:10

2024-10-13T08:10

2024-10-13T08:10

владимир путин (политик)

новые регионы россии

новости

сельское хозяйство

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, в приоритетном порядке продолжит оказывать необходимую помощь местным сельхозпроизводителям, создавать условия для реализации аграрного потенциала исторических территорий страны, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника.День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась Херсонщина за два года на примере одного поселка - ФОТОДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе РоссииВосемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новые регионы россии, новости, сельское хозяйство, россия