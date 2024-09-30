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Восемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Восемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года
Восемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Восемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года
До 2030 года в новых субъектах России планируется отремонтировать восемь тысяч километров дорог. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T16:37
2024-09-30T16:37
два года со дня присоединения новых регионов к россии
новые регионы россии
новости
ремонт и строительство дорог в крыму
владимир путин (политик)
россия
марат хуснуллин
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. До 2030 года в новых субъектах России планируется отремонтировать восемь тысяч километров дорог. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По словам зампредседателя правительства, в регионы продолжаются поставки техники и оборудования."Активно ведется работа по поставке техники и оборудования, почти шесть тысяч единиц поставлено, 398 единиц общественного транспорта, поставлено 399 автомобилей скорой помощи", – уточнил вице-премьер.Также активно ведется работа по модернизации коммунальной инфраструктуры регионов, в частности, по проведению капитальных ремонтов в многоквартирных домах, добавил Хуснуллин.Кроме того, по словам вице-премьера, преобразования коснулись и крупных объектов энергетики.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионыВ Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РоссиейДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России
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два года со дня присоединения новых регионов к россии, новые регионы россии, новости, ремонт и строительство дорог в крыму, владимир путин (политик), россия, марат хуснуллин, благоустройство
Восемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года

До 2030 года в новых субъектах РФ отремонтируют восемь тысяч километров дорог – Хуснуллин

16:37 30.09.2024
 
© Минтранс КрымаРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. До 2030 года в новых субъектах России планируется отремонтировать восемь тысяч километров дорог. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"По дорогам составили программы на восемь тысяч километров дорог. Понимаем, что до 2030 года Нацпроект по дорогам будет выполнен. Для этого все ресурсы у нас есть", – сказал вице-премьер на совещании под руководством президента страны Владимира Путина.
По словам зампредседателя правительства, в регионы продолжаются поставки техники и оборудования.
"Активно ведется работа по поставке техники и оборудования, почти шесть тысяч единиц поставлено, 398 единиц общественного транспорта, поставлено 399 автомобилей скорой помощи", – уточнил вице-премьер.
Также активно ведется работа по модернизации коммунальной инфраструктуры регионов, в частности, по проведению капитальных ремонтов в многоквартирных домах, добавил Хуснуллин.
Кроме того, по словам вице-премьера, преобразования коснулись и крупных объектов энергетики.

"По линии энергетики в 2024 году выполнили ремонтно-восстановительные работы на двух блоках Зуйской и Старобежской ТЭС, завершен ремонт трех энергоблоков Луганской ТЭС. Большой ремонт работ ведется по восстановлению газовой инфраструктуры", – отметил зампредседателя правительства.

Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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Два года со дня присоединения новых регионов к РоссииНовые регионы РоссииНовостиРемонт и строительство дорог в КрымуВладимир Путин (политик)РоссияМарат ХуснуллинБлагоустройство
 
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