https://crimea.ria.ru/20240930/vosem-tysyach-kilometrov-dorog-otremontiruyut-v-novykh-regionakh-do-2030-goda-1140749652.html

Восемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года

Восемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Восемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года

До 2030 года в новых субъектах России планируется отремонтировать восемь тысяч километров дорог. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T16:37

2024-09-30T16:37

2024-09-30T16:37

два года со дня присоединения новых регионов к россии

новые регионы россии

новости

ремонт и строительство дорог в крыму

владимир путин (политик)

россия

марат хуснуллин

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. До 2030 года в новых субъектах России планируется отремонтировать восемь тысяч километров дорог. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По словам зампредседателя правительства, в регионы продолжаются поставки техники и оборудования."Активно ведется работа по поставке техники и оборудования, почти шесть тысяч единиц поставлено, 398 единиц общественного транспорта, поставлено 399 автомобилей скорой помощи", – уточнил вице-премьер.Также активно ведется работа по модернизации коммунальной инфраструктуры регионов, в частности, по проведению капитальных ремонтов в многоквартирных домах, добавил Хуснуллин.Кроме того, по словам вице-премьера, преобразования коснулись и крупных объектов энергетики.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионыВ Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РоссиейДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России

новые регионы россии

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

два года со дня присоединения новых регионов к россии, новые регионы россии, новости, ремонт и строительство дорог в крыму, владимир путин (политик), россия, марат хуснуллин, благоустройство