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В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией
В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 30.09.2024
В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией
Крым продолжает и развивает сотрудничество с новыми регионами Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов. Он... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T08:48
2024-09-30T08:49
день воссоединения с россией
сергей аксенов
владимир константинов
крым
новые регионы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Крым продолжает и развивает сотрудничество с новыми регионами Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов. Он поздравил жителей Донбасса и Новороссии с Днем воссоединения с Россией."Сегодня знаменательная для всех нас дата. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан исторический договор о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России", - напомнил он.За два года в этих исторических регионах России проделана огромная работа, подчеркнул Аксенов. Идут интеграционные процессы, реализуются масштабные проекты в экономике и социальной сфере.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал договор о принятии в состав РФ четырех регионов историческим. Он подчеркнул, что этому событию предшествовали референдумы, и волю к воссоединению с Россией проявил сам народ. "Несмотря на попытки киевского режима помешать возвращению к мирной жизни, в новых регионах строятся школы, детские сады, больницы, дороги, жилые дома, восстанавливается разрушенная инфраструктура. А самое главное — люди находятся под надежной защитой нашей общей Родины. Вместе мы сила, и мы победим!", - написал Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Возвращение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стало знаковым и долгожданным событием для всего Русского мира, подчеркнул в свою очередь председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов."Поздравляю жителей новых субъектов Российской Федерации с годовщиной возвращения на Родину! Быть частью нашего государства — большая честь! Уверен, что люди, которые в сентябре 2022 года сделали свой выбор в пользу воссоединения с Россией, осознают это и будут трудиться во благо нашей Отчизны", - написал он в Telegram-канале.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе РоссииЧто стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - СальдоВ ДНР установлен силовой рекорд в честь Дня воссоединения с Россией
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день воссоединения с россией, сергей аксенов, владимир константинов, крым, новые регионы россии, новости крыма
В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией

В Крыму и Севастополе поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РФ

08:48 30.09.2024 (обновлено: 08:49 30.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России новых регионов в Симферополе
Празднование присоединения к России новых регионов в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Крым продолжает и развивает сотрудничество с новыми регионами Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов. Он поздравил жителей Донбасса и Новороссии с Днем воссоединения с Россией.
"Сегодня знаменательная для всех нас дата. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан исторический договор о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России", - напомнил он.
За два года в этих исторических регионах России проделана огромная работа, подчеркнул Аксенов. Идут интеграционные процессы, реализуются масштабные проекты в экономике и социальной сфере.
"Сотрудничество ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Крымом развивается и углубляется. Нахожусь в постоянном контакте с главами регионов, всегда готов оказать коллегам всю необходимую помощь", - написал Аксенов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал договор о принятии в состав РФ четырех регионов историческим. Он подчеркнул, что этому событию предшествовали референдумы, и волю к воссоединению с Россией проявил сам народ.
"Несмотря на попытки киевского режима помешать возвращению к мирной жизни, в новых регионах строятся школы, детские сады, больницы, дороги, жилые дома, восстанавливается разрушенная инфраструктура. А самое главное — люди находятся под надежной защитой нашей общей Родины. Вместе мы сила, и мы победим!", - написал Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
Возвращение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стало знаковым и долгожданным событием для всего Русского мира, подчеркнул в свою очередь председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.
"Поздравляю жителей новых субъектов Российской Федерации с годовщиной возвращения на Родину! Быть частью нашего государства — большая честь! Уверен, что люди, которые в сентябре 2022 года сделали свой выбор в пользу воссоединения с Россией, осознают это и будут трудиться во благо нашей Отчизны", - написал он в Telegram-канале.
Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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День Воссоединения с РоссиейСергей АксеновВладимир КонстантиновКрымНовые регионы РоссииНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
09:35Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы
08:48В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией
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