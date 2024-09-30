https://crimea.ria.ru/20240930/v-krymu-pozdravili-donbass-i-novorossiyu-s-dnem-vossoedineniya-s-rossiey-1140738288.html

В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией

В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 30.09.2024

В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией

Крым продолжает и развивает сотрудничество с новыми регионами Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов. Он... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T08:48

2024-09-30T08:48

2024-09-30T08:49

день воссоединения с россией

сергей аксенов

владимир константинов

крым

новые регионы россии

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Крым продолжает и развивает сотрудничество с новыми регионами Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов. Он поздравил жителей Донбасса и Новороссии с Днем воссоединения с Россией."Сегодня знаменательная для всех нас дата. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан исторический договор о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России", - напомнил он.За два года в этих исторических регионах России проделана огромная работа, подчеркнул Аксенов. Идут интеграционные процессы, реализуются масштабные проекты в экономике и социальной сфере.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал договор о принятии в состав РФ четырех регионов историческим. Он подчеркнул, что этому событию предшествовали референдумы, и волю к воссоединению с Россией проявил сам народ. "Несмотря на попытки киевского режима помешать возвращению к мирной жизни, в новых регионах строятся школы, детские сады, больницы, дороги, жилые дома, восстанавливается разрушенная инфраструктура. А самое главное — люди находятся под надежной защитой нашей общей Родины. Вместе мы сила, и мы победим!", - написал Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Возвращение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стало знаковым и долгожданным событием для всего Русского мира, подчеркнул в свою очередь председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов."Поздравляю жителей новых субъектов Российской Федерации с годовщиной возвращения на Родину! Быть частью нашего государства — большая честь! Уверен, что люди, которые в сентябре 2022 года сделали свой выбор в пользу воссоединения с Россией, осознают это и будут трудиться во благо нашей Отчизны", - написал он в Telegram-канале.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе РоссииЧто стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - СальдоВ ДНР установлен силовой рекорд в честь Дня воссоединения с Россией

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день воссоединения с россией, сергей аксенов, владимир константинов, крым, новые регионы россии, новости крыма