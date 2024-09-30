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Севастопольцы временно останутся без света в понедельник - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Севастопольцы временно останутся без света в понедельник
Севастопольцы временно останутся без света в понедельник - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Севастопольцы временно останутся без света в понедельник
В Севастополе в понедельник ряд абонентов отключат от энергоснабжения из-за неотложных работ на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T07:07
2024-09-30T07:07
севастопольэнерго
электричество
электроэнергия
севастополь
электросети
новости
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник ряд абонентов отключат от энергоснабжения из-за неотложных работ на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным пресс-службы, с 08:30 до 17:00 в понедельник не будет света по улицам: 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунской и Стрелковой.В период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа света электричество отключат по улицам Адмирала Октябрьского, Пирогова (а также на площади Пирогова), Рябова, Шварца, Коммунистической, Ленинградской, Черноморской, Сафронова, Адмирала Азарова, Киевской, Кочиева, Дунайская, Жени Дерюгиной, Юдина, Галины Петровой, Авдеева, Матюшенко, Льва Толстого, Корсунской, Железнякова и Трудовой.В этот же период времени подачу электроэнергии ограничат для ряда абонентов, проживающих по улицам Генерала Рихтера, Евгения Реброва, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, ЖСТИЗ Благополучный, Кроссовая, 1-я Беговая, 2-я Беговая, а также по переулку Беговому и проезду Беговому, по 8-я Радарной, 9-й Радарной, 10-й Радарной и 11-й Радарной.Также света временно не будет в СНТ "Сапун- гора", "Дружба", "Ветеран Эскадры", "Троллейбусник-1", "Троллейбусник-2", "Декоративное", "Специалист", "Кипарис", "Гераклея-2", "Гранат", "Селена", "Медик-88", "Сапун-Гора", на Радарном шоссе и на Монастырском.Часть абонентов в понедельник останутся без электроэнергии по улицам Некрасова, Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова.Также временно обесточат СНТ "Южный Экспресс" и "Чайка-89".С 09:00 до 17:00 не будет света в селе Фронтовом по улице Краснореченской, 22-А.Для выполнения неотложных работ по заявке ГУПС "Водоканал" временно будет ограничена подача электроэнергии по улице Челюскинцев на период с 09:00 до 16:00, уточнили в пресс-службе.Кроме того, плановые ремонтные работы с 08:00 до 16:00 будут проводиться по следующим улицам: Городское Шоссе, Адмирала Грейга, Маковой, Привольной, Пригородной, Степовой, 5 км. Балаклавского шоссе, пер.2-й Былинный, Анисова, Богатырской, Виноделов, Голицинской, 2-й Узорной.А также ТСН "Ромашка" и ТСН СНТ "Дионис", в ТСН СТ "Овощевод", ТСН "Совет массива "Кальфа", СТ "Волга" – ул. Яновая; ул. 7 км Балаклавского шоссе, ТСН ДНТ "Волга" – ул. Археологическая, Виктора Янова, Авиационной, Изумрудной и на бульваре Античный, в ТСН СТ "Овощевод" улицы 5-я Узорная, 4-я Узорная, Узорная, 1-я Узорная, 3-я Узорная и Голицынская также временно останутся без света.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
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севастопольэнерго, электричество, электроэнергия, севастополь, электросети, новости, отключение электроэнергии
Севастопольцы временно останутся без света в понедельник

В Севастополе ряд абонентов останутся без света в понедельник

07:07 30.09.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник ряд абонентов отключат от энергоснабжения из-за неотложных работ на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным пресс-службы, с 08:30 до 17:00 в понедельник не будет света по улицам: 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунской и Стрелковой.
В период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа света электричество отключат по улицам Адмирала Октябрьского, Пирогова (а также на площади Пирогова), Рябова, Шварца, Коммунистической, Ленинградской, Черноморской, Сафронова, Адмирала Азарова, Киевской, Кочиева, Дунайская, Жени Дерюгиной, Юдина, Галины Петровой, Авдеева, Матюшенко, Льва Толстого, Корсунской, Железнякова и Трудовой.
В этот же период времени подачу электроэнергии ограничат для ряда абонентов, проживающих по улицам Генерала Рихтера, Евгения Реброва, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, ЖСТИЗ Благополучный, Кроссовая, 1-я Беговая, 2-я Беговая, а также по переулку Беговому и проезду Беговому, по 8-я Радарной, 9-й Радарной, 10-й Радарной и 11-й Радарной.
Также света временно не будет в СНТ "Сапун- гора", "Дружба", "Ветеран Эскадры", "Троллейбусник-1", "Троллейбусник-2", "Декоративное", "Специалист", "Кипарис", "Гераклея-2", "Гранат", "Селена", "Медик-88", "Сапун-Гора", на Радарном шоссе и на Монастырском.
Часть абонентов в понедельник останутся без электроэнергии по улицам Некрасова, Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова.
Также временно обесточат СНТ "Южный Экспресс" и "Чайка-89".
С 09:00 до 17:00 не будет света в селе Фронтовом по улице Краснореченской, 22-А.
Для выполнения неотложных работ по заявке ГУПС "Водоканал" временно будет ограничена подача электроэнергии по улице Челюскинцев на период с 09:00 до 16:00, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, плановые ремонтные работы с 08:00 до 16:00 будут проводиться по следующим улицам: Городское Шоссе, Адмирала Грейга, Маковой, Привольной, Пригородной, Степовой, 5 км. Балаклавского шоссе, пер.2-й Былинный, Анисова, Богатырской, Виноделов, Голицинской, 2-й Узорной.
А также ТСН "Ромашка" и ТСН СНТ "Дионис", в ТСН СТ "Овощевод", ТСН "Совет массива "Кальфа", СТ "Волга" – ул. Яновая; ул. 7 км Балаклавского шоссе, ТСН ДНТ "Волга" – ул. Археологическая, Виктора Янова, Авиационной, Изумрудной и на бульваре Античный, в ТСН СТ "Овощевод" улицы 5-я Узорная, 4-я Узорная, Узорная, 1-я Узорная, 3-я Узорная и Голицынская также временно останутся без света.
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СевастопольэнергоЭлектричествоЭлектроэнергияСевастопольЭлектросетиНовостиОтключение электроэнергии
 
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