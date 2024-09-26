https://crimea.ria.ru/20240926/skachki-napryazheniya-v-krymu---problemu-reshayut-za-schet-novykh-podstantsiy-1140643268.html

Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций

Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций

52 трансформаторные подстанции заменят в Крыму до конца года, это позволит наладить надежную работу электросетей, заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T13:47

2024-09-26T13:47

2024-09-26T13:47

электросети

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. 52 трансформаторные подстанции заменят в Крыму до конца года, это позволит наладить надежную работу электросетей, заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.Как уточняет пресс-служба главы республики, из заявленных ранее к замене 28 подстанций на сегодняшний день оборудование заменено на четырех объектах в Сакском, Черноморском, Белогорском и Ленинском районах. В ближайшее время работы начнутся в Симферопольском районе, где планируют обновить 12 трансформаторов. Замена оборудования поможет закрыть вопрос с резкими скачками напряжения.Отмечается также, что "Крымэнерго" удалось усилить динамику техподключений. В этом году к электросетям планируется подсоединить около 20 тысяч новых абонентов. Среди поручений главы республики - перевод на льготный тариф многоквартирных домов, жители которых готовят пищу и отапливают помещения только с использованием электричества. В ближайшее время эти данные будут перепроверены и включены в дорожную карту, чтобы определить размер льготного тарифа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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