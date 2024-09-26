Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций
Еще 52 трансформаторные подстанции заменят в Крыму до конца года - Аксенов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. 52 трансформаторные подстанции заменят в Крыму до конца года, это позволит наладить надежную работу электросетей, заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.
"По трансформаторным подстанциям у нас идут замены. Практически по всем муниципальным образованиям, где у нас ТП были заменены, жалобы и обращения ушли в прошлое. До конца года еще дополнительно будут заменены 52 подстанции. Практически все работы осуществляются силами "Крымэнерго", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Как уточняет пресс-служба главы республики, из заявленных ранее к замене 28 подстанций на сегодняшний день оборудование заменено на четырех объектах в Сакском, Черноморском, Белогорском и Ленинском районах. В ближайшее время работы начнутся в Симферопольском районе, где планируют обновить 12 трансформаторов. Замена оборудования поможет закрыть вопрос с резкими скачками напряжения.
Отмечается также, что "Крымэнерго" удалось усилить динамику техподключений. В этом году к электросетям планируется подсоединить около 20 тысяч новых абонентов. Среди поручений главы республики - перевод на льготный тариф многоквартирных домов, жители которых готовят пищу и отапливают помещения только с использованием электричества. В ближайшее время эти данные будут перепроверены и включены в дорожную карту, чтобы определить размер льготного тарифа.
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