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Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций
Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций
52 трансформаторные подстанции заменят в Крыму до конца года, это позволит наладить надежную работу электросетей, заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T13:47
2024-09-26T13:47
электросети
электроэнергия
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. 52 трансформаторные подстанции заменят в Крыму до конца года, это позволит наладить надежную работу электросетей, заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.Как уточняет пресс-служба главы республики, из заявленных ранее к замене 28 подстанций на сегодняшний день оборудование заменено на четырех объектах в Сакском, Черноморском, Белогорском и Ленинском районах. В ближайшее время работы начнутся в Симферопольском районе, где планируют обновить 12 трансформаторов. Замена оборудования поможет закрыть вопрос с резкими скачками напряжения.Отмечается также, что "Крымэнерго" удалось усилить динамику техподключений. В этом году к электросетям планируется подсоединить около 20 тысяч новых абонентов. Среди поручений главы республики - перевод на льготный тариф многоквартирных домов, жители которых готовят пищу и отапливают помещения только с использованием электричества. В ближайшее время эти данные будут перепроверены и включены в дорожную карту, чтобы определить размер льготного тарифа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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РИА Новости Крым
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электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", сергей аксенов, новости крыма, крым, энергосистема крыма
Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций

Еще 52 трансформаторные подстанции заменят в Крыму до конца года - Аксенов

13:47 26.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. 52 трансформаторные подстанции заменят в Крыму до конца года, это позволит наладить надежную работу электросетей, заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.
"По трансформаторным подстанциям у нас идут замены. Практически по всем муниципальным образованиям, где у нас ТП были заменены, жалобы и обращения ушли в прошлое. До конца года еще дополнительно будут заменены 52 подстанции. Практически все работы осуществляются силами "Крымэнерго", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Как уточняет пресс-служба главы республики, из заявленных ранее к замене 28 подстанций на сегодняшний день оборудование заменено на четырех объектах в Сакском, Черноморском, Белогорском и Ленинском районах. В ближайшее время работы начнутся в Симферопольском районе, где планируют обновить 12 трансформаторов. Замена оборудования поможет закрыть вопрос с резкими скачками напряжения.
Отмечается также, что "Крымэнерго" удалось усилить динамику техподключений. В этом году к электросетям планируется подсоединить около 20 тысяч новых абонентов. Среди поручений главы республики - перевод на льготный тариф многоквартирных домов, жители которых готовят пищу и отапливают помещения только с использованием электричества. В ближайшее время эти данные будут перепроверены и включены в дорожную карту, чтобы определить размер льготного тарифа.
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