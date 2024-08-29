https://crimea.ria.ru/20240829/v-krymu-do-dontsa-goda-zamenyat-28-transformatornykh-podstantsiy-1139978894.html

В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций

В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 29.08.2024

В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций

28 новых трансформаторных подстанций появится в четырех районах Крыма до конца текущего года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T19:34

2024-08-29T19:34

2024-08-29T19:34

сергей аксенов

крым

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 28 новых трансформаторных подстанций появится в четырех районах Крыма до конца текущего года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов."Крымэнерго" продолжает ревизию трансформаторных подстанций во всех районах республики, уточнил он.Программа замены подстанций с адресами появится в ближайшее время.Кроме того, по словам Аксенова, следует провести работу по негазифицированным МКД, которые не подключены к системе централизованного теплоснабжения."Прошу эту работу актуализировать и перевести на льготный тариф по всей республике те многоквартирные дома, где жители готовят пищу и отапливают помещения за счет электричества", - отметил политик.Кроме того, по информации Аксенова, по технологическим присоединениям к электросетям ГУП РК "Крымэнерго" удалось выйти на показатели в 660-670 в неделю. При этом глава региона поручил до 1 октября составить план очередности работ по тем техприсоединениям, где требуется дополнительное строительство.В середине июля сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов поручил минЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляАксенов поручил навести порядок в Сакском районе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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