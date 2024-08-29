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В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций
В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций
28 новых трансформаторных подстанций появится в четырех районах Крыма до конца текущего года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T19:34
2024-08-29T19:34
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 28 новых трансформаторных подстанций появится в четырех районах Крыма до конца текущего года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов."Крымэнерго" продолжает ревизию трансформаторных подстанций во всех районах республики, уточнил он.Программа замены подстанций с адресами появится в ближайшее время.Кроме того, по словам Аксенова, следует провести работу по негазифицированным МКД, которые не подключены к системе централизованного теплоснабжения."Прошу эту работу актуализировать и перевести на льготный тариф по всей республике те многоквартирные дома, где жители готовят пищу и отапливают помещения за счет электричества", - отметил политик.Кроме того, по информации Аксенова, по технологическим присоединениям к электросетям ГУП РК "Крымэнерго" удалось выйти на показатели в 660-670 в неделю. При этом глава региона поручил до 1 октября составить план очередности работ по тем техприсоединениям, где требуется дополнительное строительство.В середине июля сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов поручил минЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляАксенов поручил навести порядок в Сакском районе
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, энергосистема крыма
В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций

Крымэнерго до конца года заменит 28 трансформаторных подстанций

19:34 29.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 28 новых трансформаторных подстанций появится в четырех районах Крыма до конца текущего года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Крымэнерго" продолжает ревизию трансформаторных подстанций во всех районах республики, уточнил он.
"На данный момент определены наиболее проблемные: до 1 ноября будет заменено оборудование 10 ТП Сакского и 8 ТП Черноморского районов; 2 ТП Белогорского района и 8 ТП Ленинского района планируется заменить до конца года", - написал он в своем Telegram-канале.
Программа замены подстанций с адресами появится в ближайшее время.
Кроме того, по словам Аксенова, следует провести работу по негазифицированным МКД, которые не подключены к системе централизованного теплоснабжения.
"Прошу эту работу актуализировать и перевести на льготный тариф по всей республике те многоквартирные дома, где жители готовят пищу и отапливают помещения за счет электричества", - отметил политик.
Кроме того, по информации Аксенова, по технологическим присоединениям к электросетям ГУП РК "Крымэнерго" удалось выйти на показатели в 660-670 в неделю. При этом глава региона поручил до 1 октября составить план очередности работ по тем техприсоединениям, где требуется дополнительное строительство.
В середине июля сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов поручил минЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго".
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Сергей АксеновКрымГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЭнергосистема Крыма
 
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