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Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
Плата за электроэнергию для крымчан вырастет с 1 июля, сообщает ГУП РК "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T08:19
2024-06-28T08:19
электроэнергия
крым
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гуп рк "крымэнерго"
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Плата за электроэнергию для крымчан вырастет с 1 июля, сообщает ГУП РК "Крымэнерго".Уточняется, что новые тарифы на электрическую энергию будут действовать до конца текущего годаПо информации Крымэнерго, для горожан стоимость 1 кВт/ч составит: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 4,28 рубля; при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 5,43 рубля; при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 7,22 рубля.Платежка для сельчан обойдется чуть дешевле: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 4,04 рубля; при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 5,04 рубля; при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 7,22 рубля.Первый заместитель Председателя Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%.Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил отрегулировать тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму будет стоить газ с 1 июляКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуСколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца года
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РИА Новости Крым
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электроэнергия, крым, цены в крыму, гуп рк "крымэнерго", электричество, цены и тарифы, новости крыма
Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля

Тарифы на электроэнергию в Крыму с 1 июля повысятся на 9%

08:19 28.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Плата за электроэнергию для крымчан вырастет с 1 июля, сообщает ГУП РК "Крымэнерго".

"С 1 июля 2024 года на территории полуострова вступят в силу новые тарифы на потребленную электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей <…>. Цены на электричество увеличатся на 9%", – говорится Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что новые тарифы на электрическую энергию будут действовать до конца текущего года
По информации Крымэнерго, для горожан стоимость 1 кВт/ч составит: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 4,28 рубля; при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 5,43 рубля; при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 7,22 рубля.
Платежка для сельчан обойдется чуть дешевле: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 4,04 рубля; при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 5,04 рубля; при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 7,22 рубля.
Первый заместитель Председателя Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%.
Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил отрегулировать тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму.
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