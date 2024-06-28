https://crimea.ria.ru/20240628/skolko-v-krymu-nado-budet-platit-za-svet-s-1-iyulya-1138410572.html

Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля

Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля

Плата за электроэнергию для крымчан вырастет с 1 июля, сообщает ГУП РК "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T08:19

2024-06-28T08:19

2024-06-28T08:19

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Плата за электроэнергию для крымчан вырастет с 1 июля, сообщает ГУП РК "Крымэнерго".Уточняется, что новые тарифы на электрическую энергию будут действовать до конца текущего годаПо информации Крымэнерго, для горожан стоимость 1 кВт/ч составит: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 4,28 рубля; при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 5,43 рубля; при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 7,22 рубля.Платежка для сельчан обойдется чуть дешевле: при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 4,04 рубля; при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 5,04 рубля; при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 7,22 рубля.Первый заместитель Председателя Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%.Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил отрегулировать тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму будет стоить газ с 1 июляКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуСколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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