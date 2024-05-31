https://crimea.ria.ru/20240531/aksenov-poruchil-za-mesyats-otregulirovat-tarify-na-soderzhanie-mnogoetazhek-1137756416.html

Аксенов поручил за месяц отрегулировать тарифы на содержание многоэтажек

Аксенов поручил за месяц отрегулировать тарифы на содержание многоэтажек - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Аксенов поручил за месяц отрегулировать тарифы на содержание многоэтажек

Тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму должны быть отрегулированы в течение месяца. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T15:16

2024-05-31T15:16

2024-05-31T15:16

крым

сергей аксенов

цены и тарифы

фонд многоквартирных жилых домов

капремонт многоквартирных домов

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму должны быть отрегулированы в течение месяца. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что тарифная политика должна определяться самими жителями, а не органами власти, однако контролировать соответствие оплаты фактической услуге должны чиновники на местах. Не согласные с тарифом или качеством работ председатели многоэтажных жилых домов могут лично обращаться к начальнику Инспекции по жилищному надзору Республики Крым."Контакты начальника инспекции по жилищному надзору РК, главного государственного жилищного инспектора Дмитрия Николаевича Разумовского: +7 978-587-59-60, https://vk.com/id837320580", - проинформировал глава Крыма.В России ранее отменили комиссию для пенсионеров при оплате за жилищно-коммунальные услуги в банках. Увеличение тарифов на оплату услуг ЖКХ планируется не ранее июля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Реорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услугКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуКрымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 году

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, цены и тарифы, фонд многоквартирных жилых домов, капремонт многоквартирных домов, общество, новости крыма