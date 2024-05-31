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Аксенов поручил за месяц отрегулировать тарифы на содержание многоэтажек - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Аксенов поручил за месяц отрегулировать тарифы на содержание многоэтажек
Аксенов поручил за месяц отрегулировать тарифы на содержание многоэтажек - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Аксенов поручил за месяц отрегулировать тарифы на содержание многоэтажек
Тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму должны быть отрегулированы в течение месяца. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T15:16
2024-05-31T15:16
крым
сергей аксенов
цены и тарифы
фонд многоквартирных жилых домов
капремонт многоквартирных домов
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму должны быть отрегулированы в течение месяца. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что тарифная политика должна определяться самими жителями, а не органами власти, однако контролировать соответствие оплаты фактической услуге должны чиновники на местах. Не согласные с тарифом или качеством работ председатели многоэтажных жилых домов могут лично обращаться к начальнику Инспекции по жилищному надзору Республики Крым."Контакты начальника инспекции по жилищному надзору РК, главного государственного жилищного инспектора Дмитрия Николаевича Разумовского: +7 978-587-59-60, https://vk.com/id837320580", - проинформировал глава Крыма.В России ранее отменили комиссию для пенсионеров при оплате за жилищно-коммунальные услуги в банках. Увеличение тарифов на оплату услуг ЖКХ планируется не ранее июля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Реорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услугКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуКрымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 году
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, сергей аксенов, цены и тарифы, фонд многоквартирных жилых домов, капремонт многоквартирных домов, общество, новости крыма
Аксенов поручил за месяц отрегулировать тарифы на содержание многоэтажек

Тарифы на ремонт общего имущества многоэтажек в Крыму отрегулируют за месяц – Аксенов

15:16 31.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖилой дом в Симферополе
Жилой дом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму должны быть отрегулированы в течение месяца. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.
"Инспекция по жилищному надзору Республики Крым и главы администраций муниципальных образований в течение месяца должны отрегулировать тариф на содержание и ремонт общего имущества МКД на всей территории республики", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что тарифная политика должна определяться самими жителями, а не органами власти, однако контролировать соответствие оплаты фактической услуге должны чиновники на местах. Не согласные с тарифом или качеством работ председатели многоэтажных жилых домов могут лично обращаться к начальнику Инспекции по жилищному надзору Республики Крым.
"Контакты начальника инспекции по жилищному надзору РК, главного государственного жилищного инспектора Дмитрия Николаевича Разумовского: +7 978-587-59-60, https://vk.com/id837320580", - проинформировал глава Крыма.
В России ранее отменили комиссию для пенсионеров при оплате за жилищно-коммунальные услуги в банках. Увеличение тарифов на оплату услуг ЖКХ планируется не ранее июля 2024 года.
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КрымСергей АксеновЦены и тарифыФонд многоквартирных жилых домовКапремонт многоквартирных домовОбществоНовости Крыма
 
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