https://crimea.ria.ru/20240415/reorganizatsiya-mupov-v-krymu-kak-eto-mozhet-otrazitsya-na-stoimosti-uslug-1136456706.html

Реорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услуг

Реорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услуг - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Реорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услуг

Реорганизация муниципальных унитарных предприятий в Симферополе в акционерные общества, которая проводится согласно законодательству, призвана улучшить ситуацию РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T07:17

2024-04-15T07:17

2024-04-15T07:17

муп

радио "спутник в крыму"

олег бышук

цены и тарифы

симферополь

жкх крыма и севастополя

ано "жкх контроль республики крым"

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Замдиректора "ЖКХ Контроль Республики Крым", член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук Замдиректора "ЖКХ Контроль Республики Крым", член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Реорганизация муниципальных унитарных предприятий в Симферополе в акционерные общества, которая проводится согласно законодательству, призвана улучшить ситуацию на рынке услуг и уменьшить их стоимость. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замдиректора "ЖКХ Контроль Республики Крым", член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук.Депутаты Симферопольского горсовета поддержали внесение изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Симферополя на 2022 – 2024 годы. Как пояснил глава горсовета крымской столицы Виктор Агеев, в документ в связи с необходимостью реорганизации включены такие муниципальные унитарные предприятия (МУПы), как: "Киевский Жилсервис", "Железнодорожный Жилсервис", "Центральный Жилсервис", "Аванград" и "Горритуал".По словам Бышука, такие изменения не должны пугать крымчан, поскольку в результате реорганизации изменятся, по сути, только названия.Как и частные предприятия, МУПы создавались с целью извлечения прибыли, но это не говорит о том, что происходящие изменения непременно повлекут увеличение тарифов, пояснил специалист. При этом учредителем, как и прежде, останется муниципальное образование, которое продолжит нести ответственность за свою организацию, и в дальнейшем каких-либо особых изменений для собственников не будет, заверил эксперт."Система жилищного законодательства действует так, что, независимо от того, муниципальное это предприятие, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, ТСЖ, ТСН, ЖСК – для всех действуют одни и те же требования по содержанию общего имущества. Отличие только в процедуре лицензирования: ТСЖ и ТСН не проходят его, а управляющая организация всех форм проходит. Штрафы одинаковые, поблажек никому нет", – рассказал Бышук.Он подчеркнул, что главная цель реорганизации муниципальных унитарных предприятий по всей России заключается в том, чтобы на рынке, где должна существовать конкурентная среда, не было доминирования и монополистов в лице государства и муниципалитетов.Таким образом при равных условиях и муниципальные предприятия, и частные организации должны будут показать свои лучшие работы, а люди смогут голосовать рублем за тех, кто предоставляют более качественные услуги, заключил эксперт.Согласно обновленному законодательству, государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до дня вступления в силу Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" в декабре 2019 года и гражданский кодекс РФ в июле 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Огромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловатьсяПерепланировка квартиры в МКД: юрист разъяснил изменения в законеГубернатор Севастополя назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в Севастополе

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симферополь

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муп, олег бышук, цены и тарифы, симферополь, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым"