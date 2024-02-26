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Развожаев назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в Севастополе
Развожаев назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Развожаев назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в Севастополе
Губернатор Севастополя назвал "бардаком" ситуацию с рассылкой некорректных квитанций на отплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T21:13
2024-02-26T21:13
2024-02-26T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя назвал "бардаком" ситуацию с рассылкой некорректных квитанций на отплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Глава региона сообщил, что уже дал поручение профильным службам организовать работу с "Цифровыми инновациями" в круглосуточном режиме и разобраться с проблемой. При необходимости, организовать перерасчеты и еще раз подробно объяснить людям порядок оплаты за потребленные услуги.При этом губернатор подчеркнул, что "ничего лишнего платить не нужно". И призвал оплачивать коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям по показаниям счетчиков в случае, если в квитанциях указаны некорректные цифры.Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке, с 1 июля 2024 года. Кроме того, пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут начисляться без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабминаВ Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналкуКрымчане задолжали за оплату капремонта в домах десятки миллионов рублей
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севастополь, новости, новости крыма, жкх крыма и севастополя, михаил развожаев
Развожаев назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в Севастополе
Севастопольцам рекомендуют оплачивать услуги ЖКХ по счетчикам из-за некорректных квитанций
СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя назвал "бардаком" ситуацию с рассылкой некорректных квитанций на отплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"До сих пор люди пишут, что им поступают некорректно составленные платежки от ООО "Цифровые инновации". Организация выиграла свое право быть оператором по конкурсу, но то, что сейчас происходит – бардак", – написал Развожаев.
Глава региона сообщил, что уже дал поручение профильным службам организовать работу с "Цифровыми инновациями" в круглосуточном режиме и разобраться с проблемой. При необходимости, организовать перерасчеты и еще раз подробно объяснить людям порядок оплаты за потребленные услуги.
При этом губернатор подчеркнул, что "ничего лишнего платить не нужно". И призвал оплачивать коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям по показаниям счетчиков в случае, если в квитанциях указаны некорректные цифры.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий
с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке, с 1 июля 2024 года. Кроме того, пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут начисляться
без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России.
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