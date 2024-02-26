https://crimea.ria.ru/20240226/razvozhaev-nazval-bardakom-situatsiyu-s-kvitantsiyami-po-zhku-v-sevastopole-1135225440.html

Развожаев назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в Севастополе

Развожаев назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Развожаев назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в Севастополе

Губернатор Севастополя назвал "бардаком" ситуацию с рассылкой некорректных квитанций на отплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T21:13

2024-02-26T21:13

2024-02-26T21:13

севастополь

новости

новости крыма

жкх крыма и севастополя

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/94/1118319430_0:97:3299:1953_1920x0_80_0_0_8a86ab5245fa395865196d3db155384c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя назвал "бардаком" ситуацию с рассылкой некорректных квитанций на отплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Глава региона сообщил, что уже дал поручение профильным службам организовать работу с "Цифровыми инновациями" в круглосуточном режиме и разобраться с проблемой. При необходимости, организовать перерасчеты и еще раз подробно объяснить людям порядок оплаты за потребленные услуги.При этом губернатор подчеркнул, что "ничего лишнего платить не нужно". И призвал оплачивать коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям по показаниям счетчиков в случае, если в квитанциях указаны некорректные цифры.Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке, с 1 июля 2024 года. Кроме того, пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут начисляться без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабминаВ Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналкуКрымчане задолжали за оплату капремонта в домах десятки миллионов рублей

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, жкх крыма и севастополя, михаил развожаев