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В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате ЖКХ для пенсионеров

В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате ЖКХ для пенсионеров - РИА Новости Крым, 19.12.2023

В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате ЖКХ для пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T12:41

2023-12-19T12:41

2023-12-19T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В соответствии с документом, перечень категорий таких граждан установит правительство России. Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.14 декабря во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин сообщил, что российские пенсионеры будут освобождены от банковских комиссий при расчете за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий закон в начале декабря в третьем чтении приняли депутаты Госдумы РФ. Речь идет о пенсионерах, инвалидах, малоимущих, ветеранах боевых действий и некоторых других категориях граждан, сообщал ранее спикер ГД Вячеслав Володин. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийКрым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготниковКак изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина

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новости, владимир путин (политик), закон и право, государственная дума рф, россия, соцзащита, жкх