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В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате ЖКХ для пенсионеров - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате ЖКХ для пенсионеров
В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате ЖКХ для пенсионеров - РИА Новости Крым, 19.12.2023
В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате ЖКХ для пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T12:41
2023-12-19T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В соответствии с документом, перечень категорий таких граждан установит правительство России. Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.14 декабря во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин сообщил, что российские пенсионеры будут освобождены от банковских комиссий при расчете за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий закон в начале декабря в третьем чтении приняли депутаты Госдумы РФ. Речь идет о пенсионерах, инвалидах, малоимущих, ветеранах боевых действий и некоторых других категориях граждан, сообщал ранее спикер ГД Вячеслав Володин. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийКрым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготниковКак изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина
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Новости
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новости, владимир путин (политик), закон и право, государственная дума рф, россия, соцзащита, жкх
В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате ЖКХ для пенсионеров

Банки с 1 июля отменят комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров и льготников - документ

12:41 19.12.2023 (обновлено: 12:47 19.12.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРасчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг
Расчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Платежный агент, за исключением организаций федеральной почтовой связи, не имеет права взимать вознаграждение при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное или неполное внесение платы…физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке", – сказано в тексте документа.

В соответствии с документом, перечень категорий таких граждан установит правительство России. Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.
14 декабря во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин сообщил, что российские пенсионеры будут освобождены от банковских комиссий при расчете за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий закон в начале декабря в третьем чтении приняли депутаты Госдумы РФ. Речь идет о пенсионерах, инвалидах, малоимущих, ветеранах боевых действий и некоторых других категориях граждан, сообщал ранее спикер ГД Вячеслав Володин.
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