https://crimea.ria.ru/20231114/kak-izmenyatsya-tarify-zhkkh-v-krymu-i-sevastopole--rasporyazhenie-kabmina-1132769434.html

Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина

Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина

Правительство РФ утвердило средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы по регионам и предельно допустимые отклонения от... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T09:54

2023-11-14T09:54

2023-11-14T09:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям.Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги – это максимально допустимый рост платы граждан за услуги ЖКХ при одинаковом наборе и объеме коммунальных услуг.Согласно решению правительства, средний индекс оплаты коммунальных услуг по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона со второго полугодия 2024 года. На значения индексов должны ориентироваться местные власти при установлении тарифов на услуги ЖКХ.Так, согласно документу, в Республике Крым он составил 9,5%, в Севастополе – 10,6%.Наибольшие индексы утверждены для Забайкалья (15%), Омской области (14%) Северной Осетии (13,7), Калининградской области (13%) Ингушетии (12,4%). Наименьшие – для Хакасии (4%), Чукотки и Магаданской области (4,9%)В Москве этот показатель составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%.Кроме того, в документе перечислены предельно допустимые отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. Так, в Крыму этот показатель составляет 2,4%, в Севастополе – 2,7%.Ранее правительство РФ приняло постановление, согласно которому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сможет проводить внеплановые проверки обоснованности тарифов в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчанам за электроэнергиюТарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят – властиФАС проверит рост цен на куриные яйца

https://crimea.ria.ru/20231110/chto-budet-s-tsenami-na-protivovirusnye-preparaty-1132699416.html

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жкх, жкх крыма и севастополя, цены и тарифы, общество, экономика, крым, новости крыма