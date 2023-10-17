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Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти
Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти
Тарифы на проезд в общественном транспорте Крыма до конца года не повысят. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T11:59
2023-10-17T11:59
повышение тарифов на проезд в крыму
цены и тарифы
николай лукашенко
общественный транспорт
транспорт
новости крыма
общество
минтранс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Тарифы на проезд в общественном транспорте Крыма до конца года не повысят. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, власти республики рассматривают возможность повышения цен на проезд в связи с обращением перевозчиков.При этом министр исключил возможность того, что проезд подорожает в этом году. По его словам, вероятнее всего, это произойдет в начале следующего года."Тарифы были повышены 2 февраля, они действуют до конца года. Уже по результатам рассмотрения и обсуждения будет приниматься решение о повышении (стоимости проезда) в рамках индексации затратной части по перевозкам", – добавил Лукашенко.В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте повышалась в Крыму в феврале. На данный момент стоимость поездки в маршрутках и троллейбусах 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными. Такие цены установили в общественном транспорте Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Джанкоя, Белогорска, Керчи и Евпатории. В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит соответственно 22 и 27 рублей.В Севастополе также с 23 января подняли стоимость одной поездки в городском транспорте до 30 рублей при оплате картой или наличными. Повышение цены проезда касается всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.Ранее глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук в комментарии РИА Новости Крым заявил, что повышение тарифов на проезд в общественном транспорте неизбежно в силу роста цен на топливо, горюче-смазочные материалы и автомобильные запчасти, но это произойдет не раньше следующего года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе с осени станет больше общественного транспортаВ Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителейВ Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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повышение тарифов на проезд в крыму, цены и тарифы, николай лукашенко, общественный транспорт, транспорт, новости крыма, общество, минтранс крыма
Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти

Минтранс Крыма: цены на проезд в общественном транспорте в этом году повышать не будут

11:59 17.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалидатор в общественном транспорте
Валидатор в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Тарифы на проезд в общественном транспорте Крыма до конца года не повысят. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, власти республики рассматривают возможность повышения цен на проезд в связи с обращением перевозчиков.
"В адрес министерства обратилась Ассоциация автомобильных перевозчиков Крыма по поводу необходимости рассмотреть возможность повышения тарифов на проезд в связи с инфляцией. Вопрос рассматривается, сейчас он находится в стадии обсуждения", - сказал Лукашенко.
При этом министр исключил возможность того, что проезд подорожает в этом году. По его словам, вероятнее всего, это произойдет в начале следующего года.
"Тарифы были повышены 2 февраля, они действуют до конца года. Уже по результатам рассмотрения и обсуждения будет приниматься решение о повышении (стоимости проезда) в рамках индексации затратной части по перевозкам", – добавил Лукашенко.
В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте повышалась в Крыму в феврале. На данный момент стоимость поездки в маршрутках и троллейбусах 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными. Такие цены установили в общественном транспорте Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Джанкоя, Белогорска, Керчи и Евпатории. В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит соответственно 22 и 27 рублей.
В Севастополе также с 23 января подняли стоимость одной поездки в городском транспорте до 30 рублей при оплате картой или наличными. Повышение цены проезда касается всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.
Ранее глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук в комментарии РИА Новости Крым заявил, что повышение тарифов на проезд в общественном транспорте неизбежно в силу роста цен на топливо, горюче-смазочные материалы и автомобильные запчасти, но это произойдет не раньше следующего года.
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