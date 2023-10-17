https://crimea.ria.ru/20231017/tarify-na-proezd-v-krymu-do-kontsa-goda-ne-povysyat---vlasti-1132137790.html

Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти

Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти

Тарифы на проезд в общественном транспорте Крыма до конца года не повысят. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T11:59

2023-10-17T11:59

2023-10-17T11:59

повышение тарифов на проезд в крыму

цены и тарифы

николай лукашенко

общественный транспорт

транспорт

новости крыма

общество

минтранс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Тарифы на проезд в общественном транспорте Крыма до конца года не повысят. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, власти республики рассматривают возможность повышения цен на проезд в связи с обращением перевозчиков.При этом министр исключил возможность того, что проезд подорожает в этом году. По его словам, вероятнее всего, это произойдет в начале следующего года."Тарифы были повышены 2 февраля, они действуют до конца года. Уже по результатам рассмотрения и обсуждения будет приниматься решение о повышении (стоимости проезда) в рамках индексации затратной части по перевозкам", – добавил Лукашенко.В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте повышалась в Крыму в феврале. На данный момент стоимость поездки в маршрутках и троллейбусах 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными. Такие цены установили в общественном транспорте Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Джанкоя, Белогорска, Керчи и Евпатории. В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит соответственно 22 и 27 рублей.В Севастополе также с 23 января подняли стоимость одной поездки в городском транспорте до 30 рублей при оплате картой или наличными. Повышение цены проезда касается всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.Ранее глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук в комментарии РИА Новости Крым заявил, что повышение тарифов на проезд в общественном транспорте неизбежно в силу роста цен на топливо, горюче-смазочные материалы и автомобильные запчасти, но это произойдет не раньше следующего года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе с осени станет больше общественного транспортаВ Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителейВ Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

повышение тарифов на проезд в крыму, цены и тарифы, николай лукашенко, общественный транспорт, транспорт, новости крыма, общество, минтранс крыма