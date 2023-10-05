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Подорожает ли проезд в общественном транспорте Крыма вслед за топливом

Подорожает ли проезд в общественном транспорте Крыма вслед за топливом - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Подорожает ли проезд в общественном транспорте Крыма вслед за топливом

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Крыма произойдет не раньше следующего года. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T12:34

2023-10-05T12:34

2023-10-05T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Крыма произойдет не раньше следующего года. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказал председатель республиканской Общественной палаты Александр Форманчук.При этом до окончания текущего года данный вопрос поставлен "на стоп". Его обсуждение начнется "не ранее начала следующего года".В последний раз цена на проезд в общественном транспорте повышалась в Крыму в феврале. На данный момент стоимость поездки в маршрутках и троллейбусах 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными. Такие цены установили в общественном транспорте Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Джанкоя, Белогорска, Керчи и Евпатории. В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит соответственно 22 и 27 рублей.В Севастополе также с 23 января подняли стоимость одной поездки в городском транспорте до 30 рублей при оплате картой или наличными. Повышение цены проезда касается всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе с осени станет больше общественного транспортаВ Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителейВ Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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