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Подорожает ли проезд в общественном транспорте Крыма вслед за топливом - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Подорожает ли проезд в общественном транспорте Крыма вслед за топливом
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Крыма вслед за топливом - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Крыма вслед за топливом
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Крыма произойдет не раньше следующего года. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T12:34
2023-10-05T12:40
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общество
общественный транспорт
цены в крыму
цены и тарифы
александр форманчук
общественная палата крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Крыма произойдет не раньше следующего года. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказал председатель республиканской Общественной палаты Александр Форманчук.При этом до окончания текущего года данный вопрос поставлен "на стоп". Его обсуждение начнется "не ранее начала следующего года".В последний раз цена на проезд в общественном транспорте повышалась в Крыму в феврале. На данный момент стоимость поездки в маршрутках и троллейбусах 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными. Такие цены установили в общественном транспорте Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Джанкоя, Белогорска, Керчи и Евпатории. В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит соответственно 22 и 27 рублей.В Севастополе также с 23 января подняли стоимость одной поездки в городском транспорте до 30 рублей при оплате картой или наличными. Повышение цены проезда касается всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе с осени станет больше общественного транспортаВ Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителейВ Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, общество, общественный транспорт, цены в крыму, цены и тарифы, александр форманчук, общественная палата крыма, новости крыма
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Крыма вслед за топливом

В Крыму подорожает проезд в общественном транспорте – Форманчук

12:34 05.10.2023 (обновлено: 12:40 05.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Крыма произойдет не раньше следующего года. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказал председатель республиканской Общественной палаты Александр Форманчук.
"Повышение стоимости проезда в общественном транспорте неизбежно в силу объективных причин: роста цен на топливо, горюче-смазочные материалы и автомобильные запчасти", – сказал Форманчук.
При этом до окончания текущего года данный вопрос поставлен "на стоп". Его обсуждение начнется "не ранее начала следующего года".
"Повышение будет, но минимальное – не более пяти рублей за поездку", – отметил Форманчук.
В последний раз цена на проезд в общественном транспорте повышалась в Крыму в феврале. На данный момент стоимость поездки в маршрутках и троллейбусах 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными. Такие цены установили в общественном транспорте Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Джанкоя, Белогорска, Керчи и Евпатории. В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит соответственно 22 и 27 рублей.
В Севастополе также с 23 января подняли стоимость одной поездки в городском транспорте до 30 рублей при оплате картой или наличными. Повышение цены проезда касается всех видов пассажирских перевозок: автобусных, троллейбусных и морских.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымОбществоОбщественный транспортЦены в КрымуЦены и тарифыАлександр ФорманчукОбщественная палата КрымаНовости Крыма
 
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