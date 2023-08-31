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В Симферополе с осени станет больше общественного транспорта

В Симферополе с осени станет больше общественного транспорта - РИА Новости Крым, 31.08.2023

В Симферополе с осени станет больше общественного транспорта

Количество общественного транспорта в Симферополе увеличат к 1 сентября, на маршруты дополнительно выйдут резервные транспортные средства перевозчиков. Об этом... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T07:22

2023-08-31T07:22

2023-08-31T07:22

новости крыма

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общественный транспорт

симферополь

георгий сухацкий

логистика

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Количество общественного транспорта в Симферополе увеличат к 1 сентября, на маршруты дополнительно выйдут резервные транспортные средства перевозчиков. Об этом заявил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий в эфире радио "Спутник в Крыму".Информация об интервале движения будет размещена на остановочных пунктах. Ожидается, что с учетом увеличения интенсивности движения и выхода дополнительных автобусов на маршруты он не изменится.По словам Сухацкого, контроль работы общественного транспорта в Симферополе ведется постоянно. В частности, только за три летних месяца проведено 148 мониторингов и 19 линейных контролей. По итогам выдано 78 предписаний, из них 66 – за нарушение расписаний движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимыЦентр Севастополя до конца года встанет в пробках – причиныВ Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте

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2023

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новости крыма, общественный транспорт, симферополь, георгий сухацкий, логистика, крым, общество