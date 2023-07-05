https://crimea.ria.ru/20230705/v-simferopole-obyavili-okhotu-na-zaytsev-v-obschestvennom-transporte-1129827225.html
В Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте
В Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 05.07.2023
В Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте
С 6 июля в Симферополе на маршрутах предприятия "Крымтроллейбус" проведут рейды по выявлению безбилетников с участием полиции. Об этом сообщает администрация... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T15:32
2023-07-05T15:32
2023-07-05T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. С 6 июля в Симферополе на маршрутах предприятия "Крымтроллейбус" проведут рейды по выявлению безбилетников с участием полиции. Об этом сообщает администрация крымской столицы.На нарушителей составят административные протоколы. Штраф за правонарушение составляет от 100 до 500 рублей, в междугороднем транспорте – от 300 до 700 рублей. За повторный безбилетный проезд с нарушителей взыщут от тысячи до 1,5 тыс. рублей.Подтвердить факт оплаты проезда пассажир может при помощи билета, а при безналичной оплате – через специальное устройство контролера, которое при входе в салон считывает информацию о всех проведенных оплатах. Также возможна демонстрация сообщений на мобильных устройствах о списании средств за оплату проезда.ГУП РК "Крымтроллейбус" – одно из крупнейших транспортных предприятий в России, осуществляет пассажирские перевозки в Республике Крым троллейбусным и автобусным транспортом. Обслуживает 116 автобусных и 24 троллейбусных маршрутов, в том числе из Симферополя в Алушту и Ялту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили новый автобусный маршрут в ОрджоникидзеКак отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршрутыКондиционер и камеры: в Крыму запустили новые пригородные автобусы
https://crimea.ria.ru/20230527/v-simferopole-izmenitsya-raspisanie-obschestvennogo-transporta-1128974728.html
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В Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте
В Симферополе с 6 июля пройдут полицейские рейды по выявлению безбилетных пассажиров
15:32 05.07.2023 (обновлено: 15:33 05.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. С 6 июля в Симферополе на маршрутах предприятия "Крымтроллейбус" проведут рейды по выявлению безбилетников с участием полиции. Об этом сообщает администрация крымской столицы.
"С 6 июля на маршрутах, которые обслуживает ГУП РК "Крымтроллейбус", будут штрафовать за безбилетный проезд. Рейды сотрудники предприятия проведут совместно с полицейскими", - говорится в сообщении.
На нарушителей составят административные протоколы. Штраф за правонарушение составляет от 100 до 500 рублей, в междугороднем транспорте – от 300 до 700 рублей. За повторный безбилетный проезд с нарушителей взыщут от тысячи до 1,5 тыс. рублей.
Подтвердить факт оплаты проезда пассажир может при помощи билета, а при безналичной оплате – через специальное устройство контролера, которое при входе в салон считывает информацию о всех проведенных оплатах. Также возможна демонстрация сообщений на мобильных устройствах о списании средств за оплату проезда.
ГУП РК "Крымтроллейбус" – одно из крупнейших транспортных предприятий в России, осуществляет пассажирские перевозки в Республике Крым троллейбусным и автобусным транспортом. Обслуживает 116 автобусных и 24 троллейбусных маршрутов, в том числе из Симферополя в Алушту и Ялту.
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