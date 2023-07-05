Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230705/v-simferopole-obyavili-okhotu-na-zaytsev-v-obschestvennom-transporte-1129827225.html
В Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте
В Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 05.07.2023
В Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте
С 6 июля в Симферополе на маршрутах предприятия "Крымтроллейбус" проведут рейды по выявлению безбилетников с участием полиции. Об этом сообщает администрация... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T15:32
2023-07-05T15:33
крым
симферополь
крымтроллейбус
общество
общественный транспорт
новости крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110623/99/1106239978_0:473:5520:3578_1920x0_80_0_0_a1989fb4dd6f2fa8da0d9d080ed7befb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. С 6 июля в Симферополе на маршрутах предприятия "Крымтроллейбус" проведут рейды по выявлению безбилетников с участием полиции. Об этом сообщает администрация крымской столицы.На нарушителей составят административные протоколы. Штраф за правонарушение составляет от 100 до 500 рублей, в междугороднем транспорте – от 300 до 700 рублей. За повторный безбилетный проезд с нарушителей взыщут от тысячи до 1,5 тыс. рублей.Подтвердить факт оплаты проезда пассажир может при помощи билета, а при безналичной оплате – через специальное устройство контролера, которое при входе в салон считывает информацию о всех проведенных оплатах. Также возможна демонстрация сообщений на мобильных устройствах о списании средств за оплату проезда.ГУП РК "Крымтроллейбус" – одно из крупнейших транспортных предприятий в России, осуществляет пассажирские перевозки в Республике Крым троллейбусным и автобусным транспортом. Обслуживает 116 автобусных и 24 троллейбусных маршрутов, в том числе из Симферополя в Алушту и Ялту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили новый автобусный маршрут в ОрджоникидзеКак отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршрутыКондиционер и камеры: в Крыму запустили новые пригородные автобусы
https://crimea.ria.ru/20230527/v-simferopole-izmenitsya-raspisanie-obschestvennogo-transporta-1128974728.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110623/99/1106239978_0:0:4908:3680_1920x0_80_0_0_12c2a481dd12b9ed2783240d925950ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, крымтроллейбус, общество, общественный транспорт, новости крыма, транспорт
В Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте

В Симферополе с 6 июля пройдут полицейские рейды по выявлению безбилетных пассажиров

15:32 05.07.2023 (обновлено: 15:33 05.07.2023)
 
© Александр ПолегенькоАвтобус в Симферополе
Автобус в Симферополе
© Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. С 6 июля в Симферополе на маршрутах предприятия "Крымтроллейбус" проведут рейды по выявлению безбилетников с участием полиции. Об этом сообщает администрация крымской столицы.
"С 6 июля на маршрутах, которые обслуживает ГУП РК "Крымтроллейбус", будут штрафовать за безбилетный проезд. Рейды сотрудники предприятия проведут совместно с полицейскими", - говорится в сообщении.
На нарушителей составят административные протоколы. Штраф за правонарушение составляет от 100 до 500 рублей, в междугороднем транспорте – от 300 до 700 рублей. За повторный безбилетный проезд с нарушителей взыщут от тысячи до 1,5 тыс. рублей.
Подтвердить факт оплаты проезда пассажир может при помощи билета, а при безналичной оплате – через специальное устройство контролера, которое при входе в салон считывает информацию о всех проведенных оплатах. Также возможна демонстрация сообщений на мобильных устройствах о списании средств за оплату проезда.
ГУП РК "Крымтроллейбус" – одно из крупнейших транспортных предприятий в России, осуществляет пассажирские перевозки в Республике Крым троллейбусным и автобусным транспортом. Обслуживает 116 автобусных и 24 троллейбусных маршрутов, в том числе из Симферополя в Алушту и Ялту.
Информационное табло на остановке общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 08:02Радио "Спутник в Крыму"
В Симферополе изменится расписание общественного транспорта
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе
Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршруты
Кондиционер и камеры: в Крыму запустили новые пригородные автобусы
 
КрымСимферопольКрымтроллейбусОбществоОбщественный транспортНовости КрымаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44Захарова высмеяла Киев за подсветку "Родины-матери" цветами флага США
15:32В Симферополе объявили охоту на "зайцев" в общественном транспорте
15:08Российские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУ
14:54Огромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВО
14:27ВСУ обстреляли жилой дом и сельхозпредприятие в Курской области
14:11ФСБ предотвратила теракты Украины в Южно-Сахалинске
13:52Пробок нет: в минтрансе рассказали о ситуации на Крымском мосту
13:41Обстрелы Белгородской области усилились: ВСУ выпустили 170 снарядов
13:15Ситуация напряженная: в Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭС
12:59Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России
12:49Села и города Херсонщины под огнем: ВСУ выпустили больше 90 снарядов
12:36Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС
12:02В Севастополе обокрали храм почти на миллион
11:43На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие
11:32В Крыму 38 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ
11:18Как работает Керченская паромная переправа в среду 5 июля
10:46Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную
10:36Группировка "Днепр" громит врага на Херсонщине: потери ВСУ за сутки
10:22В Евпатории будет громко: власти объяснили причину
10:10Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
Лента новостейМолния