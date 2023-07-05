https://crimea.ria.ru/20230705/v-krymu-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-v-ordzhonikidze-1129818231.html

В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе

В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе - РИА Новости Крым, 05.07.2023

В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе

В Крыму новый автобусный маршрут связал Джанкой на севере полуострова с приморским поселком Орджоникидзе на юго-востоке. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T09:35

2023-07-05T09:35

2023-07-05T09:35

новости крыма

транспорт

джанкой

крымтроллейбус

минтранс крыма

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. В Крыму новый автобусный маршрут связал Джанкой на севере полуострова с приморским поселком Орджоникидзе на юго-востоке. Об этом сообщили в Минтрансе республики. Все автобусы работают на экологически чистом топливе, оборудованы системами кондиционирования и отопления, терминалами безналичной оплаты проезда и камерами видеонаблюдения, а также спутниковой навигацией ГЛОНАСС и другими устройствами, гарантирующими комфорт и безопасность пассажиров, уточнили в Минтрансе.Отмечается, что решение запустить новый маршрут было принято властями по многочисленным просьбам жителей. Длина полного оборотного рейса – 286 км.На пути следования автобус останавливается в селе Владиславовка и на автостанции "Феодосия". Расписание движения опубликовано на сайте ГУП РК "Крымтроллейбус" и "будет изменено согласно потребностей наших пассажиров", заверили в Минтрансе.

https://crimea.ria.ru/20230704/putin-otsenil-vozmozhnost-otpravlyat-turistov-v-krym-cherez-novye-regiony-1129812931.html

джанкой

феодосия

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2023

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