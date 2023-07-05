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В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе
В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе - РИА Новости Крым, 05.07.2023
В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе
В Крыму новый автобусный маршрут связал Джанкой на севере полуострова с приморским поселком Орджоникидзе на юго-востоке. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T09:35
2023-07-05T09:35
новости крыма
транспорт
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. В Крыму новый автобусный маршрут связал Джанкой на севере полуострова с приморским поселком Орджоникидзе на юго-востоке. Об этом сообщили в Минтрансе республики. Все автобусы работают на экологически чистом топливе, оборудованы системами кондиционирования и отопления, терминалами безналичной оплаты проезда и камерами видеонаблюдения, а также спутниковой навигацией ГЛОНАСС и другими устройствами, гарантирующими комфорт и безопасность пассажиров, уточнили в Минтрансе.Отмечается, что решение запустить новый маршрут было принято властями по многочисленным просьбам жителей. Длина полного оборотного рейса – 286 км.На пути следования автобус останавливается в селе Владиславовка и на автостанции "Феодосия". Расписание движения опубликовано на сайте ГУП РК "Крымтроллейбус" и "будет изменено согласно потребностей наших пассажиров", заверили в Минтрансе.
https://crimea.ria.ru/20230704/putin-otsenil-vozmozhnost-otpravlyat-turistov-v-krym-cherez-novye-regiony-1129812931.html
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новости крыма, транспорт, джанкой, крымтроллейбус, минтранс крыма, феодосия
В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе

В Крыму новый автобусный маршрут связал северный Джанкой с приморским Орджоникидзе

09:35 05.07.2023
 
© Минтранс КрымаНовый автобусный маршрут связал Джанкой с Орджоникидзе
Новый автобусный маршрут связал Джанкой с Орджоникидзе
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. В Крыму новый автобусный маршрут связал Джанкой на севере полуострова с приморским поселком Орджоникидзе на юго-востоке. Об этом сообщили в Минтрансе республики.
"С 5 июля на междугородний автобусный маршрут №557-03 "АС "Джанкой" - пгт. Орджоникидзе" вышли новые, комфортабельные и безопасные автобусы ГУП РК "Крымтроллейбус", – говорится в сообщении ведомства.
Все автобусы работают на экологически чистом топливе, оборудованы системами кондиционирования и отопления, терминалами безналичной оплаты проезда и камерами видеонаблюдения, а также спутниковой навигацией ГЛОНАСС и другими устройствами, гарантирующими комфорт и безопасность пассажиров, уточнили в Минтрансе.
Отмечается, что решение запустить новый маршрут было принято властями по многочисленным просьбам жителей. Длина полного оборотного рейса – 286 км.
На пути следования автобус останавливается в селе Владиславовка и на автостанции "Феодосия". Расписание движения опубликовано на сайте ГУП РК "Крымтроллейбус" и "будет изменено согласно потребностей наших пассажиров", заверили в Минтрансе.
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