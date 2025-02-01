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8-летний мальчик всю ночь провел под рухнувшей с крыши снежной глыбой - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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8-летний мальчик всю ночь провел под рухнувшей с крыши снежной глыбой
8-летний мальчик всю ночь провел под рухнувшей с крыши снежной глыбой - РИА Новости Крым, 01.02.2025
8-летний мальчик всю ночь провел под рухнувшей с крыши снежной глыбой
В поселке Нагорский Кировской области 8-летний ребенок пять часов провел под снежной глыбой, которая обрушилась на него во время прогулки. Школьника спасли... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T12:40
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кировская область
происшествия
дети
ирина волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В поселке Нагорский Кировской области 8-летний ребенок пять часов провел под снежной глыбой, которая обрушилась на него во время прогулки. Школьника спасли полицейские, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.О пропаже мальчика в 23:55 сообщила его мать. К поискам вместе с полицией подключились жители поселка.Скорая увезла ребенка в больницу. Действиям владельца здания, который не обеспечил своевременную очистку кровли от снега, будет дана правовая оценка, заключила Волк. В январе в Краснодарском крае сотрудники МЧС спасли девочку, которая вместе с другими детьми гуляла по тонкому льду реки Кубань и провалилась в воду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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кировская область, происшествия, дети, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, общество, погода
8-летний мальчик всю ночь провел под рухнувшей с крыши снежной глыбой

В Кировской области 8-летний мальчик 5 часов провел под обвалившейся с крыши глыбой снега

12:40 01.02.2025 (обновлено: 12:41 01.02.2025)
 
© Telegram-канал Ирина ВолкВ Кировской области 8-летний мальчик 5 часов провел под обвалившейся с крыши глыбой снега
В Кировской области 8-летний мальчик 5 часов провел под обвалившейся с крыши глыбой снега
© Telegram-канал Ирина Волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В поселке Нагорский Кировской области 8-летний ребенок пять часов провел под снежной глыбой, которая обрушилась на него во время прогулки. Школьника спасли полицейские, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
О пропаже мальчика в 23:55 сообщила его мать. К поискам вместе с полицией подключились жители поселка.
"В первую очередь полицейские определили маршруты, по которым ребенок мог возвращаться домой. Около часа ночи на улице Леушина сотрудники полиции обратили внимание на кучу снега, которая сошла с кровли нежилого здания. Начав разгребать сугроб они обнаружили "ватрушку", на которой катался ребенок, а потом и его самого, к счастью живого", - сообщила она в Telegram-канале.
Скорая увезла ребенка в больницу. Действиям владельца здания, который не обеспечил своевременную очистку кровли от снега, будет дана правовая оценка, заключила Волк.
В январе в Краснодарском крае сотрудники МЧС спасли девочку, которая вместе с другими детьми гуляла по тонкому льду реки Кубань и провалилась в воду.
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