https://crimea.ria.ru/20250201/8-letniy-malchik-vsyu-noch-provel-pod-rukhnuvshey-s-kryshi-snezhnoy-glyboy-1143841179.html

8-летний мальчик всю ночь провел под рухнувшей с крыши снежной глыбой

8-летний мальчик всю ночь провел под рухнувшей с крыши снежной глыбой - РИА Новости Крым, 01.02.2025

8-летний мальчик всю ночь провел под рухнувшей с крыши снежной глыбой

В поселке Нагорский Кировской области 8-летний ребенок пять часов провел под снежной глыбой, которая обрушилась на него во время прогулки. Школьника спасли... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T12:40

2025-02-01T12:40

2025-02-01T12:41

кировская область

происшествия

дети

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

общество

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В поселке Нагорский Кировской области 8-летний ребенок пять часов провел под снежной глыбой, которая обрушилась на него во время прогулки. Школьника спасли полицейские, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.О пропаже мальчика в 23:55 сообщила его мать. К поискам вместе с полицией подключились жители поселка.Скорая увезла ребенка в больницу. Действиям владельца здания, который не обеспечил своевременную очистку кровли от снега, будет дана правовая оценка, заключила Волк. В январе в Краснодарском крае сотрудники МЧС спасли девочку, которая вместе с другими детьми гуляла по тонкому льду реки Кубань и провалилась в воду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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кировская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, происшествия, дети, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, общество, погода