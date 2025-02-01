8-летний мальчик всю ночь провел под рухнувшей с крыши снежной глыбой
В Кировской области 8-летний мальчик 5 часов провел под обвалившейся с крыши глыбой снега
12:40 01.02.2025 (обновлено: 12:41 01.02.2025)
© Telegram-канал Ирина ВолкВ Кировской области 8-летний мальчик 5 часов провел под обвалившейся с крыши глыбой снега
© Telegram-канал Ирина Волк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В поселке Нагорский Кировской области 8-летний ребенок пять часов провел под снежной глыбой, которая обрушилась на него во время прогулки. Школьника спасли полицейские, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
О пропаже мальчика в 23:55 сообщила его мать. К поискам вместе с полицией подключились жители поселка.
"В первую очередь полицейские определили маршруты, по которым ребенок мог возвращаться домой. Около часа ночи на улице Леушина сотрудники полиции обратили внимание на кучу снега, которая сошла с кровли нежилого здания. Начав разгребать сугроб они обнаружили "ватрушку", на которой катался ребенок, а потом и его самого, к счастью живого", - сообщила она в Telegram-канале.
Скорая увезла ребенка в больницу. Действиям владельца здания, который не обеспечил своевременную очистку кровли от снега, будет дана правовая оценка, заключила Волк.
В январе в Краснодарском крае сотрудники МЧС спасли девочку, которая вместе с другими детьми гуляла по тонкому льду реки Кубань и провалилась в воду.
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