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Девочка провалилась под лед на реке Кубань
Девочка провалилась под лед на реке Кубань - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Девочка провалилась под лед на реке Кубань
Сотрудники МЧС Краснодарского края спасли девочку, которая вместе с другими детьми гуляла по тонкому льду реки Кубань и провалилась в воду. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T18:20
2024-01-19T18:20
2024-01-19T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Краснодарского края спасли девочку, которая вместе с другими детьми гуляла по тонкому льду реки Кубань и провалилась в воду. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Спасатели Василий Назаров и Анатолий Павленко бросились в холодную воду и вытащили утопающую.Ежегодно выход на тонкий лед становится причиной гибели людей в Краснодарском крае. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей. "Поэтому родителям необходимо рассказывать детям об опасности игр у водоема", напомнили в ведомстве.Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков рассказал РИА Новости Крым, чем опасны для детей купания в холодной воде. По его словам, у малышей еще не сформирован механизм терморегуляции, и поэтому они охлаждаются значительно быстрее взрослых.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧСВ МЧС назвали причину подтоплений в СевастополеВ Евпатории мужчина упал в глубокую траншею
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кубань, краснодарский край, происшествия, общество, дети, новости
Девочка провалилась под лед на реке Кубань
Девочка провалилась под лед на реке Кубань в Краснодарском крае
18:20 19.01.2024 (обновлено: 18:21 19.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Краснодарского края спасли девочку, которая вместе с другими детьми гуляла по тонкому льду реки Кубань и провалилась в воду. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
"По прибытию спасатели обнаружили ребенка в воде, который из последних сил держался на плаву, зацепившись за сучья деревьев. Температура воды на тот момент составляла всего +7 градусов. Нельзя было терять ни минуты", - отметили спасатели.
Спасатели Василий Назаров и Анатолий Павленко бросились в холодную воду и вытащили утопающую.
"Девочку вынесли на руках из реки и обогрели, после чего ее осмотрели работники скорой помощи. Здоровью ребенка ничего не угрожает. После этого ее передали родителям в удовлетворительном состоянии", - уточняют в пресс-службе.
Ежегодно выход на тонкий лед становится причиной гибели людей в Краснодарском крае. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей. "Поэтому родителям необходимо рассказывать детям об опасности игр у водоема", напомнили в ведомстве.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков рассказал РИА Новости Крым
, чем опасны для детей купания в холодной воде. По его словам, у малышей еще не сформирован механизм терморегуляции, и поэтому они охлаждаются значительно быстрее взрослых.
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