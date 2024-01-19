Рейтинг@Mail.ru
Девочка провалилась под лед на реке Кубань - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240119/devochka-provalilas-pod-led-na-reke-kuban-1134329773.html
Девочка провалилась под лед на реке Кубань
Девочка провалилась под лед на реке Кубань - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Девочка провалилась под лед на реке Кубань
Сотрудники МЧС Краснодарского края спасли девочку, которая вместе с другими детьми гуляла по тонкому льду реки Кубань и провалилась в воду. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T18:20
2024-01-19T18:21
кубань
краснодарский край
происшествия
общество
дети
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134329657_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_3bb75da829f995eb1f22d2513dd24118.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Краснодарского края спасли девочку, которая вместе с другими детьми гуляла по тонкому льду реки Кубань и провалилась в воду. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Спасатели Василий Назаров и Анатолий Павленко бросились в холодную воду и вытащили утопающую.Ежегодно выход на тонкий лед становится причиной гибели людей в Краснодарском крае. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей. "Поэтому родителям необходимо рассказывать детям об опасности игр у водоема", напомнили в ведомстве.Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков рассказал РИА Новости Крым, чем опасны для детей купания в холодной воде. По его словам, у малышей еще не сформирован механизм терморегуляции, и поэтому они охлаждаются значительно быстрее взрослых.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧСВ МЧС назвали причину подтоплений в СевастополеВ Евпатории мужчина упал в глубокую траншею
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134329657_13:0:800:590_1920x0_80_0_0_d04e4cd4b98ac32d1aaf7ad2337c65b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, происшествия, общество, дети, новости
Девочка провалилась под лед на реке Кубань

Девочка провалилась под лед на реке Кубань в Краснодарском крае

18:20 19.01.2024 (обновлено: 18:21 19.01.2024)
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНа реке Кубань девочка провалилась под лед
На реке Кубань девочка провалилась под лед
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Краснодарского края спасли девочку, которая вместе с другими детьми гуляла по тонкому льду реки Кубань и провалилась в воду. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

"По прибытию спасатели обнаружили ребенка в воде, который из последних сил держался на плаву, зацепившись за сучья деревьев. Температура воды на тот момент составляла всего +7 градусов. Нельзя было терять ни минуты", - отметили спасатели.

Спасатели Василий Назаров и Анатолий Павленко бросились в холодную воду и вытащили утопающую.
"Девочку вынесли на руках из реки и обогрели, после чего ее осмотрели работники скорой помощи. Здоровью ребенка ничего не угрожает. После этого ее передали родителям в удовлетворительном состоянии", - уточняют в пресс-службе.
Ежегодно выход на тонкий лед становится причиной гибели людей в Краснодарском крае. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей. "Поэтому родителям необходимо рассказывать детям об опасности игр у водоема", напомнили в ведомстве.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков рассказал РИА Новости Крым, чем опасны для детей купания в холодной воде. По его словам, у малышей еще не сформирован механизм терморегуляции, и поэтому они охлаждаются значительно быстрее взрослых.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС
В МЧС назвали причину подтоплений в Севастополе
В Евпатории мужчина упал в глубокую траншею
 
КубаньКраснодарский крайПроисшествияОбществодетиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:20Девочка провалилась под лед на реке Кубань
18:06В Ялте рухнула еще одна подпорная стена
17:49"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского
17:35Как прошло Крещение в Крыму - фотолента
17:16Ялтинской киностудии нашли инвестора
17:08Колоссальные потери ВСУ: ликвидированы еще 5,5 тысяч боевиков и 34 танка
16:57Боевики ВСУ массово сдаются в плен российским силам
16:47Вода ушла: на трассе Симферополь – Евпатория устранили подтопление
16:35Истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУ
16:21Когда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы
16:1117 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемников
15:51В МЧС назвали причину подтоплений в Севастополе
15:42"Господу слава! Слава России": как в Херсонесе прошли крещенские купания
15:31Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег
15:17Резервные водоемы Севастополя практически переполнены
15:13Объем выдач льготных ипотечных кредитов в РНКБ вырос в 4 раза за год
14:48Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС
14:23Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей
14:02Трасса Симферополь – Евпатория подтоплена
13:52Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улиц
Лента новостейМолния