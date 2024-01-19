https://crimea.ria.ru/20240119/devochka-provalilas-pod-led-na-reke-kuban-1134329773.html

Девочка провалилась под лед на реке Кубань

Девочка провалилась под лед на реке Кубань - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Девочка провалилась под лед на реке Кубань

Сотрудники МЧС Краснодарского края спасли девочку, которая вместе с другими детьми гуляла по тонкому льду реки Кубань и провалилась в воду. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T18:20

2024-01-19T18:20

2024-01-19T18:21

кубань

краснодарский край

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дети

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Краснодарского края спасли девочку, которая вместе с другими детьми гуляла по тонкому льду реки Кубань и провалилась в воду. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Спасатели Василий Назаров и Анатолий Павленко бросились в холодную воду и вытащили утопающую.Ежегодно выход на тонкий лед становится причиной гибели людей в Краснодарском крае. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей. "Поэтому родителям необходимо рассказывать детям об опасности игр у водоема", напомнили в ведомстве.Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков рассказал РИА Новости Крым, чем опасны для детей купания в холодной воде. По его словам, у малышей еще не сформирован механизм терморегуляции, и поэтому они охлаждаются значительно быстрее взрослых.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧСВ МЧС назвали причину подтоплений в СевастополеВ Евпатории мужчина упал в глубокую траншею

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, общество, дети, новости