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В МЧС назвали причину подтоплений в Севастополе

В МЧС назвали причину подтоплений в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.01.2024

В МЧС назвали причину подтоплений в Севастополе

Причиной подтоплений в Севастополе слало переувлажнение почвы из-за выпавшего ранее мокрого снега. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МЧС по... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T15:51

2024-01-19T15:51

2024-01-19T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Причиной подтоплений в Севастополе слало переувлажнение почвы из-за выпавшего ранее мокрого снега. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МЧС по Севастополю.Согласно прогнозам, дальнейшего ухудшения ситуации с подтоплениями наступить не должно. При этом продолжается контроль ситуации по изменению уровня воды и необходимости дальнейшей эвакуации граждан.Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что уровень воды в резервных водоемах города и Чернореченском водохранилище находится на максимальных отметках. Силами спасательной службы Севастополя, Автодора и других служб организована очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклава.В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.Ночью в городе начал работать оперативный штаб, первое заседание провели в 6 утра. После этого состоялось заседание комиссии по ликвидации ЧС, в ходе которого были приняты решения, требующие дополнительного финансирования. Из-за ситуации в городе принято решение о сокращенном учебном дне во всех школах. Детские сады продолжают работать в обычном режиме.Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. В настоящее время энергоподачу удалось восстановить. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов. Восстановление подачи воды и света ожидается ориентировочно в 18.00.На автодорогах Ялта – Севастополь (район Тороповой дачи), Гончарное – Ялта, Передовое – Широкое, Тыловое – Орлиное, Орлиное – Голубинка – Широкое произошли переливы воды и выносы щебня. Ограничен въезд на одном из двух подходов в Озерное.Читайте также на РИА Новости Крым:Резервные водоемы Севастополя практически переполненыСпасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧСВ Крым на отдых приехали более 200 детей из Белгородской области

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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