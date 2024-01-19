В МЧС назвали причину подтоплений в Севастополе
Причиной подтоплений в Севастополе стало переувлажнение почвы из-за снегопадов - МЧС
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМашина МЧС в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Причиной подтоплений в Севастополе слало переувлажнение почвы из-за выпавшего ранее мокрого снега. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МЧС по Севастополю.
"Выпавшие с 18 часов четверга до 9 утра пятницы осадки в объеме 13 мм или трети месячной нормы не являются критичными и не вызвали бы подтоплений, – сообщили в ведомстве. – Однако в конце прошлой недели в регионе выпали обильные осадки в виде мокрого снега. В результате почва переувлажнялась, вода не успевает уходить".
Согласно прогнозам, дальнейшего ухудшения ситуации с подтоплениями наступить не должно. При этом продолжается контроль ситуации по изменению уровня воды и необходимости дальнейшей эвакуации граждан.
"Сотрудники МЧС продолжают мониторинг ситуации в районе Черноречья и садового товарищества "Сахарная головка" в Инкермане, чтобы не допустить перелива рек, дамб и других сооружений", – добавили в ведомстве.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что уровень воды в резервных водоемах города и Чернореченском водохранилище находится на максимальных отметках. Силами спасательной службы Севастополя, Автодора и других служб организована очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклава.
В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.
Ночью в городе начал работать оперативный штаб, первое заседание провели в 6 утра. После этого состоялось заседание комиссии по ликвидации ЧС, в ходе которого были приняты решения, требующие дополнительного финансирования. Из-за ситуации в городе принято решение о сокращенном учебном дне во всех школах. Детские сады продолжают работать в обычном режиме.
Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. В настоящее время энергоподачу удалось восстановить. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов. Восстановление подачи воды и света ожидается ориентировочно в 18.00.
На автодорогах Ялта – Севастополь (район Тороповой дачи), Гончарное – Ялта, Передовое – Широкое, Тыловое – Орлиное, Орлиное – Голубинка – Широкое произошли переливы воды и выносы щебня. Ограничен въезд на одном из двух подходов в Озерное.
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