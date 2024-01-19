https://crimea.ria.ru/20240119/spasateli-mchs-rossii-pomogayut-sevastopoltsam-v-likvidatsii-posledstviy-chs-1134321044.html

Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС

Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС

Спасатели МЧС России выехали в подтопленные районы Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T14:48

2024-01-19T14:48

2024-01-19T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России выехали в подтопленные районы Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В город выдвинулась дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники. Адресная помощь оказывается жителям подтопленных домов. Спасатели совершают обход и мониторят обстановку на акваториях.Утром 19 января пресс-служба МЧС Севастополя сообщила, что в ночь на пятницу ливни подтопили жилые дома и участки. В регионе выпало 13 миллиметров осадков – это треть месячной нормы. Изначально были эвакуированы четыре человека.Позже губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что ливни подтопили более 20 домов, эвакуировано 19 человек.Кроме того, из-за подтопления отключена 18 подстанция. Без электричества ориентировочно до 18.00 остались населенные пункты: Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье, Родное.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя сократят занятия – губернаторМассовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улицПаром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), видео, новости, россия, севастополь, новости, новости крыма, крым