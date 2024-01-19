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Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС
Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС
Спасатели МЧС России выехали в подтопленные районы Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России выехали в подтопленные районы Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В город выдвинулась дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники. Адресная помощь оказывается жителям подтопленных домов. Спасатели совершают обход и мониторят обстановку на акваториях.Утром 19 января пресс-служба МЧС Севастополя сообщила, что в ночь на пятницу ливни подтопили жилые дома и участки. В регионе выпало 13 миллиметров осадков – это треть месячной нормы. Изначально были эвакуированы четыре человека.Позже губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что ливни подтопили более 20 домов, эвакуировано 19 человек.Кроме того, из-за подтопления отключена 18 подстанция. Без электричества ориентировочно до 18.00 остались населенные пункты: Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье, Родное.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя сократят занятия – губернаторМассовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улицПаром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), видео, новости, россия, севастополь, новости, новости крыма, крым
Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС

Спасатели МЧС России помогают жителям подтопленных районов Севастополя

14:48 19.01.2024 (обновлено: 14:52 19.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России выехали в подтопленные районы Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Из-за непогоды в Нахимовском, Орлиновском, Балаклавском районах и городе Инкермане подтоплены 83 приусадебных участка и 78 частных домов. Совместно с местными службами эвакуированы 19 человек, в том числе 8 детей", говорится в сообщении МЧС.

В город выдвинулась дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники. Адресная помощь оказывается жителям подтопленных домов. Спасатели совершают обход и мониторят обстановку на акваториях.

"Две группы спасателей МЧС России расчищают русла рек в Инкермане и Черноречье. Всего к работам привлечено более 150 человек и 50 единиц техники", – уточняют в МЧС России.

Утром 19 января пресс-служба МЧС Севастополя сообщила, что в ночь на пятницу ливни подтопили жилые дома и участки. В регионе выпало 13 миллиметров осадков – это треть месячной нормы. Изначально были эвакуированы четыре человека.
Позже губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что ливни подтопили более 20 домов, эвакуировано 19 человек.
Кроме того, из-за подтопления отключена 18 подстанция. Без электричества ориентировочно до 18.00 остались населенные пункты: Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье, Родное.
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