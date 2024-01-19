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Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды
Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды
Морское сообщение приостановлено между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T10:54
2024-01-19T10:58
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Морское сообщение приостановлено между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе.В ночь на пятницу в Севастополе ливни подтопили более 20 домов, были эвакуированы 19 человек. В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на автомобиль. А в Керчи из-за шторма отменили традиционные крещенские омовения.На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
https://crimea.ria.ru/20240119/mercedes-s-voditelem-upal-v-kotlovan-v-sevastopole-1134304720.html
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости, новости крыма
Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды

Приостановили работу паром и катер от Артбухты на Северную в Севастополе

10:54 19.01.2024 (обновлено: 10:58 19.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев Зима в Севастополе
Зима в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Морское сообщение приостановлено между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе.

"Уважаемые пассажиры! С 11:00 паром и катер на линии "Артбухта – Северная" приостанавливают движение в связи с неблагоприятными погодными условиями". – сказано в сообщении ведомства в Telegram.

В ночь на пятницу в Севастополе ливни подтопили более 20 домов, были эвакуированы 19 человек. В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на автомобиль. А в Керчи из-за шторма отменили традиционные крещенские омовения.
На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
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