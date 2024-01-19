https://crimea.ria.ru/20240119/parom-i-kater-v-sevastopole-ostanovleny-iz-za-nepogody-1134311830.html

Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды

Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды

Морское сообщение приостановлено между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T10:54

2024-01-19T10:54

2024-01-19T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Морское сообщение приостановлено между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе.В ночь на пятницу в Севастополе ливни подтопили более 20 домов, были эвакуированы 19 человек. В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на автомобиль. А в Керчи из-за шторма отменили традиционные крещенские омовения.На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

https://crimea.ria.ru/20240119/mercedes-s-voditelem-upal-v-kotlovan-v-sevastopole-1134304720.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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