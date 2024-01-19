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Подтопления в Севастополе: число эвакуированных растет

Подтопления в Севастополе: число эвакуированных растет - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Подтопления в Севастополе: число эвакуированных растет

В Севастополе ливни подтопили более 20 домов, на данный момент эвакуированы 19 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T09:53

2024-01-19T09:53

2024-01-19T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ливни подтопили более 20 домов, на данный момент эвакуированы 19 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Как уточнил губернатор, подтоплены четыре дома на улице Ромашковый тупик, 14 домов – в селе Гончарное, семь домов и несколько участков – в селе Черноречье. Кроме того, подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная Головка", из них девять с жилыми домами.По поручению Развожаева создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий непогоды.На автодорогах Ялта – Севастополь (район Тороповой дачи), Гончарное – Ялта, Передовое – Широкое, Тыловое – Орлиное, Орлиное – Голубинка – Широкое произошли переливы воды и выносы щебня. Ограничен въезд на одном из двух подходов в Озерное.Многие пруды и водохранилища заполнены максимально. Силами спасательной службы Севастополя, Севастопольского автодора и других служб организована очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклавка.За минувший вечер и ночь в Севастополе выпало 13 миллиметров осадков – это треть месячной нормы. По данным на утро пятницы из подтопленных домов эвакуировали четырех человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе река подтопила 20 участков – прокуратура ведет проверкуПоселку под Керчью угрожает подтоплениеКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные

https://crimea.ria.ru/20240119/v-yalte-nochyu-soshel-sel-i-podpornaya-stena-upala-na-avto--chto-izvestno-1134306069.html

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