Подтопления в Севастополе: число эвакуированных растет

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ливни подтопили более 20 домов, на данный момент эвакуированы 19 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Как уточнил губернатор, подтоплены четыре дома на улице Ромашковый тупик, 14 домов – в селе Гончарное, семь домов и несколько участков – в селе Черноречье. Кроме того, подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная Головка", из них девять с жилыми домами.По поручению Развожаева создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий непогоды.На автодорогах Ялта – Севастополь (район Тороповой дачи), Гончарное – Ялта, Передовое – Широкое, Тыловое – Орлиное, Орлиное – Голубинка – Широкое произошли переливы воды и выносы щебня. Ограничен въезд на одном из двух подходов в Озерное.Многие пруды и водохранилища заполнены максимально. Силами спасательной службы Севастополя, Севастопольского автодора и других служб организована очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклавка.За минувший вечер и ночь в Севастополе выпало 13 миллиметров осадков – это треть месячной нормы. По данным на утро пятницы из подтопленных домов эвакуировали четырех человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе река подтопила 20 участков – прокуратура ведет проверкуПоселку под Керчью угрожает подтоплениеКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ливни подтопили более 20 домов, на данный момент эвакуированы 19 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Всю ночь наша Спасательная служба выезжала на места, где требовалось, эвакуировали людей из подтопленных домов. Из домов эвакуированы 19 человек, все эвакуированные люди из зон подтопления отказались от централизованного размещения, разместились у родственников. В готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения", – написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, подтоплены четыре дома на улице Ромашковый тупик, 14 домов – в селе Гончарное, семь домов и несколько участков – в селе Черноречье. Кроме того, подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная Головка", из них девять с жилыми домами.
По поручению Развожаева создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий непогоды.
На автодорогах Ялта – Севастополь (район Тороповой дачи), Гончарное – Ялта, Передовое – Широкое, Тыловое – Орлиное, Орлиное – Голубинка – Широкое произошли переливы воды и выносы щебня. Ограничен въезд на одном из двух подходов в Озерное.
Многие пруды и водохранилища заполнены максимально. Силами спасательной службы Севастополя, Севастопольского автодора и других служб организована очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклавка.
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