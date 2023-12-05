https://crimea.ria.ru/20231205/kogda-v-krymu-nachnut-remontirovat-povrezhdennye-shtormom-naberezhnye-1133321678.html
Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные
Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные
К восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму нужно приступить уже в январе следующего года, чтобы... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T15:21
2023-12-05T15:21
2023-12-05T15:21
крым
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
алушта
ялта
евпатория
феодосия
керчь
судак
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. К восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму нужно приступить уже в январе следующего года, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Пострадавшие от шторма многоквартирные и частные дома, по словам Аксенова, приведут в порядок в кратчайшие сроки.Полностью подсчитать размер нанесенного стихией ущерба планируется к 15 декабря, добавил глава республики.Ранее Аксенов сообщил об увольнении начальников районных электрических сетей (РЭС) в нескольких регионах Крыма из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Стихия оставила без света порядка 500 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей удалось только к 4 декабря.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейВсе поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две неделиВ Евпатории уровень воды опустился до 15 сантиметров - МЧС
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крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, алушта, ялта, евпатория, феодосия, керчь, судак, новости крыма
Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные
Аксенов: к ремонту поврежденных штормом набережных в Крыму нужно приступить в январе
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. К восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму нужно приступить уже в январе следующего года, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Для восстановления инфраструктуры до начала курортного сезона к работам нужно приступить в январе 2024 года. Это касается набережных, берегоукрепительных сооружений. К сожалению, есть риск не успеть закончить крупные объекты, но приложим максимум усилий для этого", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Пострадавшие от шторма многоквартирные и частные дома, по словам Аксенова, приведут в порядок в кратчайшие сроки.
Полностью подсчитать размер нанесенного стихией ущерба планируется к 15 декабря, добавил глава республики.
Ранее Аксенов сообщил об увольнении начальников районных электрических сетей
(РЭС) в нескольких регионах Крыма из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма.
Сильнейший шторм
обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек
, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
Стихия оставила без света порядка 500 тысяч человек
. Полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей удалось только к 4 декабря.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
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