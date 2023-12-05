https://crimea.ria.ru/20231205/kogda-v-krymu-nachnut-remontirovat-povrezhdennye-shtormom-naberezhnye-1133321678.html

Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные

Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные

К восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму нужно приступить уже в январе следующего года, чтобы... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T15:21

2023-12-05T15:21

2023-12-05T15:21

крым

сергей аксенов

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

алушта

ялта

евпатория

феодосия

керчь

судак

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1c/1133157324_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_a88997ba0830556e496ee54d85c83a8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. К восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму нужно приступить уже в январе следующего года, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Пострадавшие от шторма многоквартирные и частные дома, по словам Аксенова, приведут в порядок в кратчайшие сроки.Полностью подсчитать размер нанесенного стихией ущерба планируется к 15 декабря, добавил глава республики.Ранее Аксенов сообщил об увольнении начальников районных электрических сетей (РЭС) в нескольких регионах Крыма из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Стихия оставила без света порядка 500 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей удалось только к 4 декабря.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейВсе поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две неделиВ Евпатории уровень воды опустился до 15 сантиметров - МЧС

https://crimea.ria.ru/20231128/pyatimetrovye-volny-razbili-novuyu-naberezhnuyu-alushty-1133132848.html

крым

алушта

ялта

евпатория

феодосия

керчь

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, алушта, ялта, евпатория, феодосия, керчь, судак, новости крыма